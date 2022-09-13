https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html

Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию

Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию - РИА Новости, 13.09.2022

Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию

Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:03

2022-09-13T17:03

2022-09-13T17:03

экономика

юрий ушаков

индия

россия

самарканд

шос

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", - сказал Ушаков журналистам.Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.

https://ria.ru/20220912/neft-1816168233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, юрий ушаков, индия, россия, самарканд, шос