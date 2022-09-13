https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию
Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:03
2022-09-13T17:03
2022-09-13T17:03
экономика
юрий ушаков
индия
россия
самарканд
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", - сказал Ушаков журналистам.Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.
https://ria.ru/20220912/neft-1816168233.html
индия
россия
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий ушаков, индия, россия, самарканд, шос
Экономика, Юрий Ушаков, Индия, Россия, Самарканд, ШОС
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию
Помощник президента Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию