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Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию - РИА Новости, 13.09.2022
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Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию
Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:03
2022-09-13T17:03
экономика
юрий ушаков
индия
россия
самарканд
шос
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", - сказал Ушаков журналистам.Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.
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экономика, юрий ушаков, индия, россия, самарканд, шос
Экономика, Юрий Ушаков, Индия, Россия, Самарканд, ШОС
17:03 13.09.2022
 
Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию

Помощник президента Ушаков сообщил об увеличении поставок нефти, газа и удобрений в Индию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", - сказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 13:18
Песков опроверг сообщения СМИ о поставках нефти Индии по более низкой цене
 
ЭкономикаЮрий УшаковИндияРоссияСамаркандШОС
 
 
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