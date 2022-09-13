https://ria.ru/20220913/granitsa-1816394365.html

Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с главой Евросовета

Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с главой Евросовета - РИА Новости, 13.09.2022

Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с главой Евросовета

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с председателем Европейского совета Шарлем... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:35

2022-09-13T10:35

2022-09-13T10:45

в мире

шарль мишель

армения

азербайджан

никол пашинян

евросовет

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе нет, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится на сайте правительства.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шарль мишель, армения, азербайджан, никол пашинян, евросовет