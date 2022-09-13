10:35 13.09.2022 (обновлено: 10:45 13.09.2022)
Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с главой Евросовета
Пашинян обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с главой Евросовета Мишелем
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате предпринятой Азербайджаном агрессии против суверенной территории Армении. Шарль Мишель отметил, что альтернативы миру и стабильности в регионе нет, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации", - говорится на сайте правительства.
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В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.