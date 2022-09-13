https://ria.ru/20220913/granitsa-1816370913.html

Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил во вторник, что позиционные бои на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжаются. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T07:26

2022-09-13T07:26

2022-09-13T07:40

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил во вторник, что позиционные бои на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжаются.По словам Торосяна, "противник не прекращает попыток продвижения".Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах. Позже на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.

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в мире, армения, азербайджан