07:26 13.09.2022 (обновлено: 07:40 13.09.2022)
Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении: бои на некоторых участках границы с Азербайджаном продолжаются
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил во вторник, что позиционные бои на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжаются.
"Противник продолжает применять в направлении Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое вооружение, обстреливая как военные объекты, так и объекты гражданской инфраструктуры. На некоторых участках границы позиционные бои также продолжаются", - сказал он.
По словам Торосяна, "противник не прекращает попыток продвижения".
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах. Позже на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.