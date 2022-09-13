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Источник: ЕС продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ - РИА Новости, 13.09.2022
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Источник: ЕС продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ
Источник: ЕС продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ - РИА Новости, 13.09.2022
Источник: ЕС продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ
Европейский союз продолжает обсуждать вопрос об ограничении цен на российский газ, сообщил РИА Новости источник в ЕС. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:19
2022-09-13T15:19
в мире
евросоюз
еврокомиссия
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейский союз продолжает обсуждать вопрос об ограничении цен на российский газ, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Ограничение цен на импорт российского газа в ЕС, скорее всего, не будет включено в пакет мер, о которых (ЕС)... объявит завтра... Однако обсуждения на данном этапе по этому вопросу в (Европейской) комиссии все еще продолжаются", - сказал источник.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Внеочередная встреча министров энергетики из стран ЕС прошла 9 сентября на фоне роста цен на энергию в союзе. Еврокомиссия подготовила к этому заседанию документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.В пятницу министры обсудили эти меры и теперь ждут от Еврокомиссии конкретных предложений. Не исключено, что они будут представлены во вторник. Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, экономика, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Россия
15:19 13.09.2022
 
Источник: ЕС продолжает обсуждать ограничение цен на российский газ

Евросоюз продолжает обсуждать введение потолка цен на импорт российского газа

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Европейский союз продолжает обсуждать вопрос об ограничении цен на российский газ, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Ограничение цен на импорт российского газа в ЕС, скорее всего, не будет включено в пакет мер, о которых (ЕС)... объявит завтра... Однако обсуждения на данном этапе по этому вопросу в (Европейской) комиссии все еще продолжаются", - сказал источник.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".
Внеочередная встреча министров энергетики из стран ЕС прошла 9 сентября на фоне роста цен на энергию в союзе. Еврокомиссия подготовила к этому заседанию документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в ЕС для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них - введение потолка цен на российский трубопроводный газ, установление обязательной цели по сокращению потребления электричества в пиковые часы, лимит доходов для компаний, которые производят электричество с низкими затратами, поддержка ликвидности энергоснабжающих компаний.
В пятницу министры обсудили эти меры и теперь ждут от Еврокомиссии конкретных предложений. Не исключено, что они будут представлены во вторник. Министры энергетики ЕС и Европарламент должны будут обсудить и согласовать эти предложения, прежде чем они смогут стать обязательными для всего ЕС.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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