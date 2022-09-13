https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

СМИ: Урсуле фон дер Ляйен предстоит сказать Европе страшную правду

СМИ: Урсуле фон дер Ляйен предстоит сказать Европе страшную правду - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: Урсуле фон дер Ляйен предстоит сказать Европе страшную правду

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна "четко и ясно" рассказать жителям Евросоюза, что их ждет тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:34

2022-09-13T14:34

2022-09-13T15:49

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна "четко и ясно" рассказать жителям Евросоюза, что их ждет тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом развитии энергетического кризиса. Об этом заявил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.Автор статьи заявил, что фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей необходимо восстановить доверие европейцев к их властям, однако остаться с ними честной и заявить, что переживать зиму без российского газа придется с очевидными трудностями."Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на десять-пятнадцать процентов. А еще она должна заявить им, что страны — члены Евросоюза сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников", — заявил Лорен.Журналист также добавил, что это разделение издержек приведет к отмене ранее принятых решений. Например, Германии придется продлить работу атомных электростанций, так как Евросоюзу важны "все до последнего" источники энергии, чтобы не оставить заводы и домохозяйства вовсе без отопления.Однако главной проблемой страдающей от кризиса Европы, по мнению Лорена, остается недоверие жителей к руководителям."Суть решения в том, пойдут ли европейцы вместе со своими лидерами или дадут им от ворот поворот", — резюмировал он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816421798.html

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, ангела меркель, марио драги, москва, европа, германия, еврокомиссия, евросоюз