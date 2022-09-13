14:34 13.09.2022 (обновлено: 15:49 13.09.2022)
СМИ: Урсуле фон дер Ляйен предстоит сказать Европе страшную правду
Bloomberg: главе Еврокомиссии придется сказать гражданам правду об энергетическом кризисе
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна "четко и ясно" рассказать жителям Евросоюза, что их ждет тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом развитии энергетического кризиса. Об этом заявил журналист Bloomberg Лайонел Лорен.
Автор статьи заявил, что фон дер Ляйен предстоит проверка лидерских качеств, потому что ей необходимо восстановить доверие европейцев к их властям, однако остаться с ними честной и заявить, что переживать зиму без российского газа придется с очевидными трудностями.
"Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на десять-пятнадцать процентов. А еще она должна заявить им, что страны — члены Евросоюза сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников", — заявил Лорен.
Журналист также добавил, что это разделение издержек приведет к отмене ранее принятых решений. Например, Германии придется продлить работу атомных электростанций, так как Евросоюзу важны "все до последнего" источники энергии, чтобы не оставить заводы и домохозяйства вовсе без отопления.
"Чтобы принимать такие решения, требуется сильное политическое руководство, которого нет, потому что голоса тяжеловесов типа Ангелы Меркель и Марио Драги уже не слышны, а Олафа Шольца и Эммануэля Макрона слушают без внимания. У фон дер Ляйен есть шанс заполнить образовавшуюся брешь, но она должна без стеснений объявить "чрезвычайное положение" в масштабах всего ЕС", — уверен автор.
Однако главной проблемой страдающей от кризиса Европы, по мнению Лорена, остается недоверие жителей к руководителям.
"Суть решения в том, пойдут ли европейцы вместе со своими лидерами или дадут им от ворот поворот", — резюмировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.