https://ria.ru/20220913/garantii-1816568563.html

Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России

Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России - РИА Новости, 13.09.2022

Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России

В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:28

2022-09-13T18:28

2022-09-13T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

совет федерации рф

константин косачев

украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его агрессивное поведение, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию."Офис президента Украины представил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Зеленского и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Однако даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил "до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах". Как отметил Расмуссен, принятие таких гарантий потребует "преданности союзников Украине в течение десятилетий", напомнил Косачев."Впрочем, тема гарантий, на мой взгляд, поднята вполне вовремя. Потому что, напомню, военная спецоперация на Украине стала результатом демонстративного отказа Запада дать такие гарантии России. А тем самым – и Украине, как и всем остальным европейским государствам", - подчеркнул он.По мнению Косачева, главная задача – "буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России", из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе."Расширение НАТО для них важнее мира, безопасности, благополучия, дешевого сырья, взаимовыгодного сотрудничества и рисков ядерного конфликта. И пусть они вспоминают об этом каждый раз, когда заходит речь о гарантиях безопасности для кого бы то ни было", - подчеркнул законодатель.

https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html

https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html

https://ria.ru/20220912/reznikov-1816210325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр