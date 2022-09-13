Рейтинг@Mail.ru
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/garantii-1816568563.html
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России - РИА Новости, 13.09.2022
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:28
2022-09-13T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет федерации рф
константин косачев
украина
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его агрессивное поведение, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию."Офис президента Украины представил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Зеленского и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Однако даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил "до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах". Как отметил Расмуссен, принятие таких гарантий потребует "преданности союзников Украине в течение десятилетий", напомнил Косачев."Впрочем, тема гарантий, на мой взгляд, поднята вполне вовремя. Потому что, напомню, военная спецоперация на Украине стала результатом демонстративного отказа Запада дать такие гарантии России. А тем самым – и Украине, как и всем остальным европейским государствам", - подчеркнул он.По мнению Косачева, главная задача – "буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России", из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе."Расширение НАТО для них важнее мира, безопасности, благополучия, дешевого сырья, взаимовыгодного сотрудничества и рисков ядерного конфликта. И пусть они вспоминают об этом каждый раз, когда заходит речь о гарантиях безопасности для кого бы то ни было", - подчеркнул законодатель.
https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html
https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html
https://ria.ru/20220912/reznikov-1816210325.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:28 13.09.2022
 
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России

Сенатор Косачев назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его агрессивное поведение, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
18:04Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой
"Офис президента Украины представил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Зеленского и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Однако даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил "до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах". Как отметил Расмуссен, принятие таких гарантий потребует "преданности союзников Украине в течение десятилетий", напомнил Косачев.
"Впрочем, тема гарантий, на мой взгляд, поднята вполне вовремя. Потому что, напомню, военная спецоперация на Украине стала результатом демонстративного отказа Запада дать такие гарантии России. А тем самым – и Украине, как и всем остальным европейским государствам", - подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
16:51Специальная военная операция на Украине
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"
По мнению Косачева, главная задача – "буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России", из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе.
"Расширение НАТО для них важнее мира, безопасности, благополучия, дешевого сырья, взаимовыгодного сотрудничества и рисков ядерного конфликта. И пусть они вспоминают об этом каждый раз, когда заходит речь о гарантиях безопасности для кого бы то ни было", - подчеркнул законодатель.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 14:30Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала