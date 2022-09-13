https://ria.ru/20220913/garantii-1816568563.html
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России - РИА Новости, 13.09.2022
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:28
2022-09-13T18:28
2022-09-13T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет федерации рф
константин косачев
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его агрессивное поведение, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию."Офис президента Украины представил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Зеленского и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Однако даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил "до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах". Как отметил Расмуссен, принятие таких гарантий потребует "преданности союзников Украине в течение десятилетий", напомнил Косачев."Впрочем, тема гарантий, на мой взгляд, поднята вполне вовремя. Потому что, напомню, военная спецоперация на Украине стала результатом демонстративного отказа Запада дать такие гарантии России. А тем самым – и Украине, как и всем остальным европейским государствам", - подчеркнул он.По мнению Косачева, главная задача – "буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России", из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе."Расширение НАТО для них важнее мира, безопасности, благополучия, дешевого сырья, взаимовыгодного сотрудничества и рисков ядерного конфликта. И пусть они вспоминают об этом каждый раз, когда заходит речь о гарантиях безопасности для кого бы то ни было", - подчеркнул законодатель.
https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html
https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
Сенатор Косачев назвал киевский проект соглашений гарантиями опасности для России
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости.
В представленном Украиной проекте гарантий безопасности страны речь идет скорее о "гарантиях опасности" для России, обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его агрессивное поведение, считает
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Офис Владимира Зеленского
опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС
, США
, Великобританию
, Австралию
и Турцию
.
"Офис президента Украины представил рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента Зеленского и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена
. Однако даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о "гарантиях опасности" Украины для России и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил "до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах". Как отметил Расмуссен, принятие таких гарантий потребует "преданности союзников Украине в течение десятилетий", напомнил Косачев.
"Впрочем, тема гарантий, на мой взгляд, поднята вполне вовремя. Потому что, напомню, военная спецоперация на Украине стала результатом демонстративного отказа Запада дать такие гарантии России. А тем самым – и Украине, как и всем остальным европейским государствам", - подчеркнул он.
По мнению Косачева, главная задача – "буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России", из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе.
"Расширение НАТО для них важнее мира, безопасности, благополучия, дешевого сырья, взаимовыгодного сотрудничества и рисков ядерного конфликта. И пусть они вспоминают об этом каждый раз, когда заходит речь о гарантиях безопасности для кого бы то ни было", - подчеркнул законодатель.