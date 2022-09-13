19:27 13.09.2022 (обновлено: 19:36 13.09.2022)
Папа Римский призвал к политическому диалогу
Папа Римский Франциск призвал к возрождению "духа Хельсинки" и политическому диалогу
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews.
"Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", — сказал Понтифик после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу.
Также Франциск отметил роль Казахстана в решении межнациональных конфликтов.
Ранее папа Римский выступил за отказ от гонки вооружений.
Понтифик прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Кроме Франциска, в мероприятии участвуют верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН.