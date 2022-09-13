Рейтинг@Mail.ru
Папа Римский призвал к политическому диалогу - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html
Папа Римский призвал к политическому диалогу
Папа Римский призвал к политическому диалогу - РИА Новости, 13.09.2022
Папа Римский призвал к политическому диалогу
Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:27
2022-09-13T19:36
религия
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
касым-жомарт токаев
папа римский
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816503182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90d11546eb0c1a76c111b7ed98b44fdd.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews."Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", — сказал Понтифик после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.Он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу. Также Франциск отметил роль Казахстана в решении межнациональных конфликтов. Ранее папа Римский выступил за отказ от гонки вооружений.Понтифик прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Кроме Франциска, в мероприятии участвуют верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН.
https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816503182_33:0:1280:935_1920x0_80_0_0_58b0693228538f2884b839dec5a55a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франциск (хорхе марио бергольо), касым-жомарт токаев, папа римский, нур-султан
Религия, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Касым-Жомарт Токаев, Папа Римский, Нур-Султан
19:27 13.09.2022 (обновлено: 19:36 13.09.2022)
 
Папа Римский призвал к политическому диалогу

Папа Римский Франциск призвал к возрождению "духа Хельсинки" и политическому диалогу

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews.
"Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", — сказал Понтифик после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу.
Также Франциск отметил роль Казахстана в решении межнациональных конфликтов.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 07:21Специальная военная операция на Украине
В Италии сообщили о недовольстве папы римского Зеленским из-за России
Ранее папа Римский выступил за отказ от гонки вооружений.
Понтифик прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Кроме Франциска, в мероприятии участвуют верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН.
 
РелигияВ миреФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Касым-Жомарт ТокаевПапа РимскийНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала