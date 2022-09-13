https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html

Папа Римский призвал к политическому диалогу

Папа Римский призвал к политическому диалогу - РИА Новости, 13.09.2022

Папа Римский призвал к политическому диалогу

Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:27

2022-09-13T19:27

2022-09-13T19:36

религия

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

касым-жомарт токаев

папа римский

нур-султан

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск выступил за всеобщий политический диалог ради достижения мира, пишет AsiaNews."Нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "хельсинкский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях", — сказал Понтифик после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.Он призвал не усугублять вражду, не обострять противостояние и стремиться к пониманию, терпению и диалогу. Также Франциск отметил роль Казахстана в решении межнациональных конфликтов. Ранее папа Римский выступил за отказ от гонки вооружений.Понтифик прибыл в Нур-Султан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Кроме Франциска, в мероприятии участвуют верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН.

https://ria.ru/20220825/vatikan-1811984972.html

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), касым-жомарт токаев, папа римский, нур-султан