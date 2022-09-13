https://ria.ru/20220913/feyerverk-1816564761.html

На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края

На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края - РИА Новости, 13.09.2022

На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:10

2022-09-13T18:10

2022-09-13T18:11

общество

вениамин кондратьев

краснодар

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края, сообщил оперативный штаб региона."Губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия Краснодарского края, которое состоится 17 сентября на главной городской площади Краснодара, c привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашённых звёзд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.Жители края начали праздновать юбилей региона во вторник. Утром на главной городской площади прошла торжественная церемония поднятия флага Краснодарского края при участии почетного караула Кубанского казачьего войска. С праздником регион поздравили президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а также космонавты с МКС.

https://ria.ru/20220911/feyerverk-1815947497.html

краснодар

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

общество, вениамин кондратьев, краснодар, россия, краснодарский край