https://ria.ru/20220913/feyerverk-1816564761.html
На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края
На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края - РИА Новости, 13.09.2022
На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:10
2022-09-13T18:10
2022-09-13T18:11
общество
вениамин кондратьев
краснодар
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края, сообщил оперативный штаб региона."Губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия Краснодарского края, которое состоится 17 сентября на главной городской площади Краснодара, c привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашённых звёзд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.Жители края начали праздновать юбилей региона во вторник. Утром на главной городской площади прошла торжественная церемония поднятия флага Краснодарского края при участии почетного караула Кубанского казачьего войска. С праздником регион поздравили президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а также космонавты с МКС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вениамин кондратьев, краснодар, россия, краснодарский край
Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Россия, Краснодарский край
18:10 13.09.2022 (обновлено: 18:11 13.09.2022)
На Кубани откажутся от фейерверков в честь 85-летия края
Губернатор Кубани Кондратьев поручил отказаться от фейерверков в честь 85-летия края