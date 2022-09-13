https://ria.ru/20220913/eksportery-1816474339.html
РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале
РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале - РИА Новости, 13.09.2022
РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:04
2022-09-13T14:04
2022-09-13T14:04
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
василий осьмаков
сергей левин
вероника никишина
челябинская область
свердловская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Однако уральский экспорт металлом не ограничивается – высока доля промышленного оборудования, и особенно хочется отметить рост доли IT-сектора, предлагающего востребованные за рубежом программные решения. Поздравляю победителей, уверен, что экспортный потенциал УрФО будет реализовываться еще полнее", - добавил он."Премия "Экспортер года" помогает компаниям оценить конкурентоспособность продукции сначала на окружном, а затем на федеральном уровне. Но одновременно это дает возможность увидеть потенциал и активность российского бизнеса, в том числе небольших компаний. Предприниматели на Урале - это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Лидером округа по экспортным результатам стала Челябинская область: у компаний из этого региона 17 призовых мест, и 10 из них - первые."Челябинские компании производят продукцию, которая составляет конкуренцию многим иностранным товарам. И я сейчас говорю не только о тяжелой промышленности и машиностроении, которые традиционно сильны в нашем регионе, но и продукция АПК. И я рад видеть, что компания из этого сектора тоже есть в списке лучших экспортеров Уральского федерального округа. Я уверен, что вызовы нового времени только вдохновят наших экспортеров на новые достижения и в следующем году мы увидим новую карту экспорта нашего региона", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Промышленность и машиностроениеЭкспортером года в сфере промышленности среди малого и среднего бизнеса стала "Композит Групп Челябинск" (Челябинская область), которая занимается производством строительных материалов нового поколения: композитной арматуры, армирующей сетки, гибких связей, композитных каркасов, гнутых элементов, а также оборудования. Второе - "Юниформ Ателье" (Свердловская область), выходящее в ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN" и занимающееся производством высокотехнологичной одежды. Третьим стал разработчик и производитель линейки аппаратов i-TOR, высоковольтных аппаратов для коммерческого учета электроэнергии "АЙ-ТОР" из Свердловской области.Среди крупного бизнеса победителем в этой номинации стал Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область), на втором месте - "СВЕЗА Верхняя Синячиха" (Свердловская область), производящая фанеру с 1972 года. Третей место у Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования (Челябинская область), основная продукция которого - бетонные заводы, а также все узлы для бетонных заводов - смесители, дозирующие комплексы, силосы, тепловые центры.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе стал "Равани-Рус" (Челябинская область) - эксклюзивный экспортер компании LD, который поставляет трубопроводную арматуру. На втором месте "земляк" - "Завод фонтанных арматур", который занимается разработкой и серийным выпуском добычного нефтегазового оборудования. Третий - "Экспериментальный завод" (Свердловская область) - производитель оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для добычи натурального камня и для нефтегазовой отрасли.Первым среди "крупных" в этой же номинации стал "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" из Челябинской области, производящий и поставляющий изоляторы из закаленного стекла, фарфоровые, полимерные изоляторы и линейную арматуру для воздушных линий электропередачи. На втором - "Кургандормаш" (Курганская область) - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники.АПКЭкспортером года в сфере базовой продукции АПК в МСП стал "Заводоуковский маслозавод" (Тюменская область) - производитель и экспортер растительных масел. Второй - селекционно-генетический центр по разведению кур "ППР "Свердловский". Третьим стала "ЧУМиКО" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра), занимающаяся сбором и первичной переработкой дикорастущего сырья, в том числе это орехи, грибы (белые, подосиновики, подберезовики) и дикорастущие ягоды (брусника, черника, клюква, морошка).Лидером среди крупного бизнеса в этой же номинации стал знаменитый свердловский "Жировой комбинат", входящий в ГК "Русагро". Комбинат занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания - маргарина, спреда, майонеза, горчицы, соусов. Второе место у земляков "А1 Агро Групп", которые экспортируют рапсовое масло. На третьем месте еще один представитель региона - "Богдановичский комбикормовый завод", который производит комбикорм для свиней, крупного рогатого ската, коз, кроликов и птиц.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" в малом и среднем бизнесе досталось индивидуальному предпринимателю Тимуру Валееву из Челябинской области, который отправляет на экспорт кондитерские изделия - желе, шоколадные конфеты с начинкой, печенье от компании "Урал кондитеры". Вторым стало одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, которое отправляет на экспорт готовую и консервированную продукцию из рыбы - "НРКК "Санта-Мария".Услуги и трейдингЭкспортером года в сфере услуг у малого бизнеса стала компания "Рубин Глобал Групп" (Челябинская область), которая оказывает услуги в сфере экспорта, импорта и международной логистики. Вторые еще одни представители этого же региона - "Бур-Инструмент Экспорт". Машиностроительный завод, производит буровые машины и установки, гусеничные базы, дровокольные комплексы, спецтехнику. Третьим стал "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" из Свердловской области, который оказывает услуги, связанные с созданием архитектурного объекта, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием.Первое место среди представителей крупного бизнеса в этой же номинации получила IT-компания, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса - "НАГ" (Свердловская область). На втором месте - "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра).Трейдером года у малого бизнеса стала "Первая металлоснабжающая компания" (Свердловская область), которая занимается оптовой продажей металлопроката черных и цветных металлов, а также материалов верхнего строения пути для железной дороги. Вторым стал еще один представитель региона - "Ростехком Трейд", который отправляет на экспорт цветной металлопрокат (алюминиевые полуфабрикаты, ферросплавы. Третье место у ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС" (Тюменская область), которое экспортирует широкий ассортимент товаров, от топливных стендов до детских игровых площадок.Прорыв года и персоналииПрорывом года в МСП стал "Композит Групп Челябинск" и их стройматериалы нового поколения. Второе место у "Юниформ Ателье", третье - у компании "Рубин Глобал Групп".Победитель номинации "Новая география" в сфере крупного бизнеса - Магнитогорский металлургический комбинат. Второй - Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования". На третьем Уральская металлообрабатывающая компания (Челябинская область), чьи основные направления деятельности - резка рулонного металлопроката на ленту, производство труб, упаковочных лент различного типа.Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Екатерина Павлова из "Компании Рубин Глобал Групп". На втором месте Татьяна Крапивина, из ООО "УРАЛМАЗ" (Челябинская область), занимающегося производством и продажей автомобильных автозапчастей. Третье место заняла индивидуальный предприниматель Светлана Ильина из ХМАО, которая занимается внедрением теле- и цифровой медицины, финансовым и юридическим консалтингом.Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала Наталья Корой, АО "Жировой комбинат".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом и среднем бизнесе стал Клим Кравцов из ООО "Завод фонтанных арматур" (Челябинская область). Второй - Андрей Медведев, ООО "АЙ-ТОР". На третьем месте - индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров из Тюменской области, который создал адаптированный для стран СНГ сервис в области научных публикаций, предоставляющий комплексные услуги по профессиональной подготовке научных статей с помощью англоязычных специалистов в ведущие журналы авторитетных изданий, индексируемых в базах Scopus/Web of Science.ЕSGПервое место в номинации "Ответственный экспортер ESG" (МСП) у "Экспериментального завода" из Свердловской области, который экспортирует промышленное оборудование, в том числе для производства и обработки камня, ремонта вагонов. Второе у ООО "АЙ-ТОР". Третьим снова стал индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров.Лидером в этой же номинации у крупного бизнеса стала "Уральская металлообрабатывающая компания".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, василий осьмаков, сергей левин, вероника никишина, челябинская область, свердловская область, россия, магнитогорский металлургический комбинат, русагро
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Василий Осьмаков, Сергей Левин, Вероника Никишина, Челябинская область, Свердловская область, Россия, Магнитогорский металлургический комбинат, Русагро
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
"Урал традиционно называют кузницей нашей страны. Здесь сосредоточены металлургические производства, в первую очередь, "Магнитка", знаменитый Магнитогорский меткомбинат, один из крупнейших в мире производителей стали, чья продукция поставляется более чем в 50 стран. Неудивительна высокая доля различных металлургических изделий в экспорте региона. При этом уральские металлурги все больше соответствуют ESG-повестке, последовательно внедряют "зеленые" технологии, что не только улучшает состояние окружающей среды, но и повышает конкурентоспособность продукции на мировом рынке", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
.
"Однако уральский экспорт металлом не ограничивается – высока доля промышленного оборудования, и особенно хочется отметить рост доли IT-сектора, предлагающего востребованные за рубежом программные решения. Поздравляю победителей, уверен, что экспортный потенциал УрФО будет реализовываться еще полнее", - добавил он.
"В последние годы Уральский федеральный округ увеличивает долю своей продукции в общем объеме российского аграрного экспорта. Это в первую очередь продукция переработки масличных культур - подсолнечника и рапса. Желаю нашим экспортерам из уральских регионов не сокращать набранных темпов и осваивать новые страны и рынки", - сказал в свою очередь замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин
.
"Премия "Экспортер года" помогает компаниям оценить конкурентоспособность продукции сначала на окружном, а затем на федеральном уровне. Но одновременно это дает возможность увидеть потенциал и активность российского бизнеса, в том числе небольших компаний. Предприниматели на Урале
- это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Лидером округа по экспортным результатам стала Челябинская область
: у компаний из этого региона 17 призовых мест, и 10 из них - первые.
"Челябинские компании производят продукцию, которая составляет конкуренцию многим иностранным товарам. И я сейчас говорю не только о тяжелой промышленности и машиностроении, которые традиционно сильны в нашем регионе, но и продукция АПК. И я рад видеть, что компания из этого сектора тоже есть в списке лучших экспортеров Уральского федерального округа. Я уверен, что вызовы нового времени только вдохновят наших экспортеров на новые достижения и в следующем году мы увидим новую карту экспорта нашего региона", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер
.
Промышленность и машиностроение
Экспортером года в сфере промышленности среди малого и среднего бизнеса стала "Композит Групп Челябинск" (Челябинская область), которая занимается производством строительных материалов нового поколения: композитной арматуры, армирующей сетки, гибких связей, композитных каркасов, гнутых элементов, а также оборудования. Второе - "Юниформ Ателье" (Свердловская область
), выходящее в ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN" и занимающееся производством высокотехнологичной одежды. Третьим стал разработчик и производитель линейки аппаратов i-TOR, высоковольтных аппаратов для коммерческого учета электроэнергии "АЙ-ТОР" из Свердловской области.
Среди крупного бизнеса победителем в этой номинации стал Магнитогорский металлургический комбинат
(Челябинская область), на втором месте - "СВЕЗА Верхняя Синячиха" (Свердловская область), производящая фанеру с 1972 года. Третей место у Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования (Челябинская область), основная продукция которого - бетонные заводы, а также все узлы для бетонных заводов - смесители, дозирующие комплексы, силосы, тепловые центры.
Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе стал "Равани-Рус" (Челябинская область) - эксклюзивный экспортер компании LD, который поставляет трубопроводную арматуру. На втором месте "земляк" - "Завод фонтанных арматур", который занимается разработкой и серийным выпуском добычного нефтегазового оборудования. Третий - "Экспериментальный завод" (Свердловская область) - производитель оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для добычи натурального камня и для нефтегазовой отрасли.
Первым среди "крупных" в этой же номинации стал "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" из Челябинской области, производящий и поставляющий изоляторы из закаленного стекла, фарфоровые, полимерные изоляторы и линейную арматуру для воздушных линий электропередачи. На втором - "Кургандормаш" (Курганская область
) - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники.
Экспортером года в сфере базовой продукции АПК в МСП стал "Заводоуковский маслозавод" (Тюменская область
) - производитель и экспортер растительных масел. Второй - селекционно-генетический центр по разведению кур "ППР "Свердловский". Третьим стала "ЧУМиКО" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра), занимающаяся сбором и первичной переработкой дикорастущего сырья, в том числе это орехи, грибы (белые, подосиновики, подберезовики) и дикорастущие ягоды (брусника, черника, клюква, морошка).
Лидером среди крупного бизнеса в этой же номинации стал знаменитый свердловский "Жировой комбинат", входящий в ГК "Русагро
". Комбинат занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания - маргарина, спреда, майонеза, горчицы, соусов. Второе место у земляков "А1 Агро Групп", которые экспортируют рапсовое масло. На третьем месте еще один представитель региона - "Богдановичский комбикормовый завод", который производит комбикорм для свиней, крупного рогатого ската, коз, кроликов и птиц.
Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" в малом и среднем бизнесе досталось индивидуальному предпринимателю Тимуру Валееву из Челябинской области, который отправляет на экспорт кондитерские изделия - желе, шоколадные конфеты с начинкой, печенье от компании "Урал кондитеры". Вторым стало одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа
, которое отправляет на экспорт готовую и консервированную продукцию из рыбы - "НРКК "Санта-Мария".
Экспортером года в сфере услуг у малого бизнеса стала компания "Рубин Глобал Групп" (Челябинская область), которая оказывает услуги в сфере экспорта, импорта и международной логистики. Вторые еще одни представители этого же региона - "Бур-Инструмент Экспорт". Машиностроительный завод, производит буровые машины и установки, гусеничные базы, дровокольные комплексы, спецтехнику. Третьим стал "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" из Свердловской области, который оказывает услуги, связанные с созданием архитектурного объекта, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием.
Первое место среди представителей крупного бизнеса в этой же номинации получила IT-компания, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса - "НАГ" (Свердловская область). На втором месте - "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра).
Трейдером года у малого бизнеса стала "Первая металлоснабжающая компания" (Свердловская область), которая занимается оптовой продажей металлопроката черных и цветных металлов, а также материалов верхнего строения пути для железной дороги. Вторым стал еще один представитель региона - "Ростехком Трейд", который отправляет на экспорт цветной металлопрокат (алюминиевые полуфабрикаты, ферросплавы. Третье место у ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС" (Тюменская область), которое экспортирует широкий ассортимент товаров, от топливных стендов до детских игровых площадок.
Прорывом года в МСП стал "Композит Групп Челябинск" и их стройматериалы нового поколения. Второе место у "Юниформ Ателье", третье - у компании "Рубин Глобал Групп".
Победитель номинации "Новая география" в сфере крупного бизнеса - Магнитогорский металлургический комбинат. Второй - Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования". На третьем Уральская металлообрабатывающая компания (Челябинская область), чьи основные направления деятельности - резка рулонного металлопроката на ленту, производство труб, упаковочных лент различного типа.
Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Екатерина Павлова из "Компании Рубин Глобал Групп". На втором месте Татьяна Крапивина, из ООО "УРАЛМАЗ" (Челябинская область), занимающегося производством и продажей автомобильных автозапчастей. Третье место заняла индивидуальный предприниматель Светлана Ильина из ХМАО, которая занимается внедрением теле- и цифровой медицины, финансовым и юридическим консалтингом.
Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала Наталья Корой, АО "Жировой комбинат".
Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом и среднем бизнесе стал Клим Кравцов из ООО "Завод фонтанных арматур" (Челябинская область). Второй - Андрей Медведев, ООО "АЙ-ТОР". На третьем месте - индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров из Тюменской области, который создал адаптированный для стран СНГ
сервис в области научных публикаций, предоставляющий комплексные услуги по профессиональной подготовке научных статей с помощью англоязычных специалистов в ведущие журналы авторитетных изданий, индексируемых в базах Scopus/Web of Science.
Первое место в номинации "Ответственный экспортер ESG" (МСП) у "Экспериментального завода" из Свердловской области, который экспортирует промышленное оборудование, в том числе для производства и обработки камня, ремонта вагонов. Второе у ООО "АЙ-ТОР". Третьим снова стал индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров.
Лидером в этой же номинации у крупного бизнеса стала "Уральская металлообрабатывающая компания".
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга
России, Минэкономразвития
России, Минсельхоза
России и Минкомсвязи России.