https://ria.ru/20220913/eksportery-1816474339.html

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале - РИА Новости, 13.09.2022

РЭЦ: лучших экспортеров 2022 года выбрали на Урале

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:04

2022-09-13T14:04

2022-09-13T14:04

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

василий осьмаков

сергей левин

вероника никишина

челябинская область

свердловская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Однако уральский экспорт металлом не ограничивается – высока доля промышленного оборудования, и особенно хочется отметить рост доли IT-сектора, предлагающего востребованные за рубежом программные решения. Поздравляю победителей, уверен, что экспортный потенциал УрФО будет реализовываться еще полнее", - добавил он."Премия "Экспортер года" помогает компаниям оценить конкурентоспособность продукции сначала на окружном, а затем на федеральном уровне. Но одновременно это дает возможность увидеть потенциал и активность российского бизнеса, в том числе небольших компаний. Предприниматели на Урале - это не только металлурги и машиностроители, это и создатели сервиса в области научных публикаций, и экспортеры высокотехнологичной и модной одежды, и компании, внедряющие телемедицину, и производители сладостей. Они работают, расширяют рынки сбыта и продвигают свою продукцию по всему миру", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Лидером округа по экспортным результатам стала Челябинская область: у компаний из этого региона 17 призовых мест, и 10 из них - первые."Челябинские компании производят продукцию, которая составляет конкуренцию многим иностранным товарам. И я сейчас говорю не только о тяжелой промышленности и машиностроении, которые традиционно сильны в нашем регионе, но и продукция АПК. И я рад видеть, что компания из этого сектора тоже есть в списке лучших экспортеров Уральского федерального округа. Я уверен, что вызовы нового времени только вдохновят наших экспортеров на новые достижения и в следующем году мы увидим новую карту экспорта нашего региона", - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Промышленность и машиностроениеЭкспортером года в сфере промышленности среди малого и среднего бизнеса стала "Композит Групп Челябинск" (Челябинская область), которая занимается производством строительных материалов нового поколения: композитной арматуры, армирующей сетки, гибких связей, композитных каркасов, гнутых элементов, а также оборудования. Второе - "Юниформ Ателье" (Свердловская область), выходящее в ГК "Портновская мануфактура SHISHKIN" и занимающееся производством высокотехнологичной одежды. Третьим стал разработчик и производитель линейки аппаратов i-TOR, высоковольтных аппаратов для коммерческого учета электроэнергии "АЙ-ТОР" из Свердловской области.Среди крупного бизнеса победителем в этой номинации стал Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область), на втором месте - "СВЕЗА Верхняя Синячиха" (Свердловская область), производящая фанеру с 1972 года. Третей место у Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования (Челябинская область), основная продукция которого - бетонные заводы, а также все узлы для бетонных заводов - смесители, дозирующие комплексы, силосы, тепловые центры.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в малом бизнесе стал "Равани-Рус" (Челябинская область) - эксклюзивный экспортер компании LD, который поставляет трубопроводную арматуру. На втором месте "земляк" - "Завод фонтанных арматур", который занимается разработкой и серийным выпуском добычного нефтегазового оборудования. Третий - "Экспериментальный завод" (Свердловская область) - производитель оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для добычи натурального камня и для нефтегазовой отрасли.Первым среди "крупных" в этой же номинации стал "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" из Челябинской области, производящий и поставляющий изоляторы из закаленного стекла, фарфоровые, полимерные изоляторы и линейную арматуру для воздушных линий электропередачи. На втором - "Кургандормаш" (Курганская область) - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники.АПКЭкспортером года в сфере базовой продукции АПК в МСП стал "Заводоуковский маслозавод" (Тюменская область) - производитель и экспортер растительных масел. Второй - селекционно-генетический центр по разведению кур "ППР "Свердловский". Третьим стала "ЧУМиКО" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра), занимающаяся сбором и первичной переработкой дикорастущего сырья, в том числе это орехи, грибы (белые, подосиновики, подберезовики) и дикорастущие ягоды (брусника, черника, клюква, морошка).Лидером среди крупного бизнеса в этой же номинации стал знаменитый свердловский "Жировой комбинат", входящий в ГК "Русагро". Комбинат занимается переработкой подсолнечника, производством подсолнечного масла, а также потребительских продуктов питания - маргарина, спреда, майонеза, горчицы, соусов. Второе место у земляков "А1 Агро Групп", которые экспортируют рапсовое масло. На третьем месте еще один представитель региона - "Богдановичский комбикормовый завод", который производит комбикорм для свиней, крупного рогатого ската, коз, кроликов и птиц.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" в малом и среднем бизнесе досталось индивидуальному предпринимателю Тимуру Валееву из Челябинской области, который отправляет на экспорт кондитерские изделия - желе, шоколадные конфеты с начинкой, печенье от компании "Урал кондитеры". Вторым стало одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа, которое отправляет на экспорт готовую и консервированную продукцию из рыбы - "НРКК "Санта-Мария".Услуги и трейдингЭкспортером года в сфере услуг у малого бизнеса стала компания "Рубин Глобал Групп" (Челябинская область), которая оказывает услуги в сфере экспорта, импорта и международной логистики. Вторые еще одни представители этого же региона - "Бур-Инструмент Экспорт". Машиностроительный завод, производит буровые машины и установки, гусеничные базы, дровокольные комплексы, спецтехнику. Третьим стал "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" из Свердловской области, который оказывает услуги, связанные с созданием архитектурного объекта, инженерными изысканиями, инженерно-техническим проектированием.Первое место среди представителей крупного бизнеса в этой же номинации получила IT-компания, которая отправляет на экспорт оборудование и решения для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса - "НАГ" (Свердловская область). На втором месте - "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра).Трейдером года у малого бизнеса стала "Первая металлоснабжающая компания" (Свердловская область), которая занимается оптовой продажей металлопроката черных и цветных металлов, а также материалов верхнего строения пути для железной дороги. Вторым стал еще один представитель региона - "Ростехком Трейд", который отправляет на экспорт цветной металлопрокат (алюминиевые полуфабрикаты, ферросплавы. Третье место у ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС" (Тюменская область), которое экспортирует широкий ассортимент товаров, от топливных стендов до детских игровых площадок.Прорыв года и персоналииПрорывом года в МСП стал "Композит Групп Челябинск" и их стройматериалы нового поколения. Второе место у "Юниформ Ателье", третье - у компании "Рубин Глобал Групп".Победитель номинации "Новая география" в сфере крупного бизнеса - Магнитогорский металлургический комбинат. Второй - Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования". На третьем Уральская металлообрабатывающая компания (Челябинская область), чьи основные направления деятельности - резка рулонного металлопроката на ленту, производство труб, упаковочных лент различного типа.Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Екатерина Павлова из "Компании Рубин Глобал Групп". На втором месте Татьяна Крапивина, из ООО "УРАЛМАЗ" (Челябинская область), занимающегося производством и продажей автомобильных автозапчастей. Третье место заняла индивидуальный предприниматель Светлана Ильина из ХМАО, которая занимается внедрением теле- и цифровой медицины, финансовым и юридическим консалтингом.Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала Наталья Корой, АО "Жировой комбинат".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом и среднем бизнесе стал Клим Кравцов из ООО "Завод фонтанных арматур" (Челябинская область). Второй - Андрей Медведев, ООО "АЙ-ТОР". На третьем месте - индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров из Тюменской области, который создал адаптированный для стран СНГ сервис в области научных публикаций, предоставляющий комплексные услуги по профессиональной подготовке научных статей с помощью англоязычных специалистов в ведущие журналы авторитетных изданий, индексируемых в базах Scopus/Web of Science.ЕSGПервое место в номинации "Ответственный экспортер ESG" (МСП) у "Экспериментального завода" из Свердловской области, который экспортирует промышленное оборудование, в том числе для производства и обработки камня, ремонта вагонов. Второе у ООО "АЙ-ТОР". Третьим снова стал индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров.Лидером в этой же номинации у крупного бизнеса стала "Уральская металлообрабатывающая компания".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

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Алёна Пава

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