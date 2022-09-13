https://ria.ru/20220913/eksport-1816594985.html
Путин заявил Шольцу, что препятствия для экспорта продуктов не сняты
Путин заявил Шольцу, что препятствия для экспорта продуктов не сняты - РИА Новости, 13.09.2022
Путин заявил Шольцу, что препятствия для экспорта продуктов не сняты
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу об отсутствии подвижек в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:39
2022-09-13T20:39
2022-09-13T20:39
экономика
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу об отсутствии подвижек в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений, также он подтвердил, что российская сторона готова поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, сообщает пресс-служба Кремля."При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений", - говорится в сообщении.Также Путин подтвердил, что российская сторона готова поставлять на внешние рынки большие объемы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах.
https://ria.ru/20220913/zerno-1816402499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, олаф шольц, россия, германия
Экономика, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия
Путин заявил Шольцу, что препятствия для экспорта продуктов не сняты
Путин заявил Шольцу об отсутствии подвижек в снятии препятствий экспорта продуктов