04:59 13.09.2022 (обновлено: 05:05 13.09.2022)
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян обсудил с Блинкеном обострение ситуации на границе с Азербайджаном
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского камбина.
"Премьер-министр представил подробности агрессии, совершенной Азербайджаном против суверенной территории Армении. Пашинян сообщил, что в связи с этими действиями принято решение об официальном обращении к РФ в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН . В этом контексте он выразил надежду на соразмерную реакцию со стороны международного сообщества", - говорится на сайте правительства.
По данным пресс-службы, Блинкен "выразил глубокую озабоченность американской стороны создавшейся ситуацией, счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки и заявил о готовности США приложить усилия для стабилизации ситуации".
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.