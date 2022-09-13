https://ria.ru/20220913/blinken-1816367168.html

Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:59

2022-09-13T04:59

2022-09-13T05:05

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского камбина.По данным пресс-службы, Блинкен "выразил глубокую озабоченность американской стороны создавшейся ситуацией, счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки и заявил о готовности США приложить усилия для стабилизации ситуации".Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.

https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, азербайджан, армения, сша