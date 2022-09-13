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Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:59
2022-09-13T05:05
в мире
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского камбина.По данным пресс-службы, Блинкен "выразил глубокую озабоченность американской стороны создавшейся ситуацией, счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки и заявил о готовности США приложить усилия для стабилизации ситуации".Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
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в мире, азербайджан, армения, сша
В мире, Азербайджан, Армения, США
04:59 13.09.2022 (обновлено: 05:05 13.09.2022)
 
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян обсудил с Блинкеном обострение ситуации на границе с Азербайджаном

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в ходе телефонной беседы госсекретарю США Энтони Блинкену о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского камбина.
"Премьер-министр представил подробности агрессии, совершенной Азербайджаном против суверенной территории Армении. Пашинян сообщил, что в связи с этими действиями принято решение об официальном обращении к РФ в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН . В этом контексте он выразил надежду на соразмерную реакцию со стороны международного сообщества", - говорится на сайте правительства.
По данным пресс-службы, Блинкен "выразил глубокую озабоченность американской стороны создавшейся ситуацией, счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки и заявил о готовности США приложить усилия для стабилизации ситуации".
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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