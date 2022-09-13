18:39 13.09.2022 (обновлено: 18:53 13.09.2022)
Франция запросила обсуждение ситуации в Закавказье в Совбезе ООН на среду
Франция запросила обсуждение кризиса между Ереваном и Баку в Совбезе ООН на среду
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ООН, 13 сен – РИА Новости. Франция запросила обсуждение ситуации вокруг Армении в Совете безопасности в среду, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Франция запросила консультации в разделе "разное", чтобы обсудить письмо от Армении после завтрашнего заседания по Сирии", - сказал собеседник агентства. Ранее Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана". В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что по поручению главы армянского МИД постпред Армении при ООН Мгер Маргарян просит "созвать экстренное заседание СБ ООН… в связи с крупномасштабной агрессией Азербайджана против Республики Армения, развязанной 13 сентября 2022 года, которая представляет неминуемую угрозу международному миру и безопасности".
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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