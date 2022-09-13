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Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание - РИА Новости, 13.09.2022
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Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание
Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание - РИА Новости, 13.09.2022
Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание
Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана", сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:51
2022-09-13T18:14
в мире
азербайджан
армения
совет безопасности оон
ситуация на армяно-азербайджанской границе
оон
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана", сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Совбез получил такое письмо от миссии Армении", - сказал собеседник агентства. В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что по поручению главы армянского МИД постпред Армении при ООН Мгер Маргарян просит "созвать экстренное заседание СБ ООН… в связи с крупномасштабной агрессией Азербайджана против Республики Армения, развязанной 13 сентября 2022 года, которая представляет неминуемую угрозу международному миру и безопасности".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html
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в мире, азербайджан, армения, совет безопасности оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, оон
В мире, Азербайджан, Армения, Совет Безопасности ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, ООН
17:51 13.09.2022 (обновлено: 18:14 13.09.2022)
 
Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание

Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание из-за ситуации на границе

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана", сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Совбез получил такое письмо от миссии Армении", - сказал собеседник агентства. В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что по поручению главы армянского МИД постпред Армении при ООН Мгер Маргарян просит "созвать экстренное заседание СБ ООН… в связи с крупномасштабной агрессией Азербайджана против Республики Армения, развязанной 13 сентября 2022 года, которая представляет неминуемую угрозу международному миру и безопасности".
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:43
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
 
В миреАзербайджанАрменияСовет Безопасности ООНСитуация на армяно-азербайджанской границеООН
 
 
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