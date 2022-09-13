https://ria.ru/20220913/armeniya-1816559244.html

Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание

Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание - РИА Новости, 13.09.2022

Армения попросила Совбез ООН созвать экстренное заседание

Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана", сообщил РИА... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:51

2022-09-13T17:51

2022-09-13T18:14

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

оон

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Совет безопасности ООН получил письмо от постпреда Армении с просьбой созвать экстренное заседание Совбеза в связи с "агрессией Азербайджана", сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Совбез получил такое письмо от миссии Армении", - сказал собеседник агентства. В письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что по поручению главы армянского МИД постпред Армении при ООН Мгер Маргарян просит "созвать экстренное заседание СБ ООН… в связи с крупномасштабной агрессией Азербайджана против Республики Армения, развязанной 13 сентября 2022 года, которая представляет неминуемую угрозу международному миру и безопасности".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, совет безопасности оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, оон