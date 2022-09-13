14:24 13.09.2022 (обновлено: 14:51 13.09.2022)
Армения обратилась к ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Армения потребовала от ОДКБ неотложных мер из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Парламент Армении принял заявление "в связи нападением Азербайджана", в котором содержится требование к ОДКБ принять незамедлительные меры, исходящие из Договора о коллективной безопасности и призыв к международному сообществу решительно и адресно осудить агрессию.
Представители оппозиционных фракций бойкотировали голосование, мотивировав это тем, что в текст не были включены их предложения.
"Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и осуществление действий, вытекающих из сложившейся ситуации. Требуем от ОДКБ безотлагательно принять меры, исходящие из обязательств по Договору о коллективной безопасности, направленные на сохранение территориальной целостности Республики Армения", - говорится в заявлении.
"Призываем международное сообщество решительно и адресно осудить развязанную военно-политическим руководством Азербайджана агрессию против Армении агрессию, грубые нарушения принципов Устава ООН, запрещающих применение против территориальной целостности силы и угрозы силой", - отмечается в документе.
Парламентарии призвали Российскую Федерацию как можно скорее выполнить обязательства, предусмотренные в соответствующих соглашениях, заключенных между Республикой Армения и Российской Федерацией в защиту территориальной целостности Республики Армения.
"В сложившейся ситуации выражаем полную поддержку Вооруженных Сил в священном деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Мы призываем все политические силы, всех наших соотечественников, независимо от политических взглядов к спокойствию и сплочению вокруг Вооруженных Сил. Родина нуждается в единой и сильной защите", - отмечается в заявлении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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