https://ria.ru/20220913/armeniya-1816482067.html

Армения обратилась к ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Армения обратилась к ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Парламент Армении принял заявление "в связи нападением Азербайджана", в котором содержится требование к ОДКБ принять незамедлительные меры, исходящие из... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:24

2022-09-13T14:24

2022-09-13T14:51

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Парламент Армении принял заявление "в связи нападением Азербайджана", в котором содержится требование к ОДКБ принять незамедлительные меры, исходящие из Договора о коллективной безопасности и призыв к международному сообществу решительно и адресно осудить агрессию.Представители оппозиционных фракций бойкотировали голосование, мотивировав это тем, что в текст не были включены их предложения."Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и осуществление действий, вытекающих из сложившейся ситуации. Требуем от ОДКБ безотлагательно принять меры, исходящие из обязательств по Договору о коллективной безопасности, направленные на сохранение территориальной целостности Республики Армения", - говорится в заявлении. "Призываем международное сообщество решительно и адресно осудить развязанную военно-политическим руководством Азербайджана агрессию против Армении агрессию, грубые нарушения принципов Устава ООН, запрещающих применение против территориальной целостности силы и угрозы силой", - отмечается в документе.Парламентарии призвали Российскую Федерацию как можно скорее выполнить обязательства, предусмотренные в соответствующих соглашениях, заключенных между Республикой Армения и Российской Федерацией в защиту территориальной целостности Республики Армения.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816460298.html

https://ria.ru/20220913/azerbaydzhan-1816483540.html

армения

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, одкб, григорий карасин, никол пашинян, оон