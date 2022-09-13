https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым

ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым - РИА Новости, 13.09.2022

ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым

ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:43

2022-09-13T12:43

2022-09-13T15:14

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что эта не окончательная цифра. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, азербайджан, одкб, в мире, россия