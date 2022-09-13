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ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым - РИА Новости, 13.09.2022
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ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым - РИА Новости, 13.09.2022
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:43
2022-09-13T15:14
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что эта не окончательная цифра. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
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армения, азербайджан, одкб, в мире, россия
Армения, Азербайджан, ОДКБ, В мире, Россия
12:43 13.09.2022 (обновлено: 15:14 13.09.2022)
 
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым

ОДКБ назвала силовой метод урегулирования на границе Армении и Азербайджана неприемлемым

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ОДКБ выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", — сказал Зайнетдинов.

Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что эта не окончательная цифра. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
К утру стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Москвы. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:28
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
 
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