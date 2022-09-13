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Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:28
2022-09-13T10:36
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте."Наши потери составили 49 человек убитыми", - сказал Пашинян. Он добавил, что эта цифра не окончательная.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
10:28 13.09.2022 (обновлено: 10:36 13.09.2022)
 
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном

Пашинян заявил о 49 погибших после обострения ситуации на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.
"Наши потери составили 49 человек убитыми", - сказал Пашинян. Он добавил, что эта цифра не окончательная.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
03:35
Армения попросит у России помощь из-за ситуации на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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