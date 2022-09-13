https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:28
2022-09-13T10:28
2022-09-13T10:36
в мире
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте."Наши потери составили 49 человек убитыми", - сказал Пашинян. Он добавил, что эта цифра не окончательная.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816364782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян
10:28 13.09.2022 (обновлено: 10:36 13.09.2022)
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
Пашинян заявил о 49 погибших после обострения ситуации на границе с Азербайджаном