https://ria.ru/20220913/armeniya-1816387971.html

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией

Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Чавушоглу призвал Ереван... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:11

2022-09-13T10:11

2022-09-13T10:11

в мире

джейхун байрамов

мевлют чавушоглу

ереван

азербайджан

армения

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Чавушоглу призвал Ереван сосредоточиться на мире.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных."Мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым армянские провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна прекратить провокации. Она должна сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках соглашения, достигнутого с Азербайджаном", - написал Чавушоглу в Twitter.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383983.html

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Варвара Скокшина

в мире, джейхун байрамов, мевлют чавушоглу, ереван, азербайджан, армения