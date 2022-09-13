https://ria.ru/20220913/armeniya-1816387971.html
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией - РИА Новости, 13.09.2022
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Чавушоглу призвал Ереван... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:11
2022-09-13T10:11
2022-09-13T10:11
в мире
джейхун байрамов
мевлют чавушоглу
ереван
азербайджан
армения
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Главы МИД Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, Чавушоглу призвал Ереван сосредоточиться на мире.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных."Мы обсудили с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым армянские провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна прекратить провокации. Она должна сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках соглашения, достигнутого с Азербайджаном", - написал Чавушоглу в Twitter.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джейхун байрамов, мевлют чавушоглу, ереван, азербайджан, армения
В мире, Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу, Ереван, Азербайджан, Армения
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Азербайджан сосредоточиться на мире