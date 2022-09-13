https://ria.ru/20220913/armeniya-1816379741.html

Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе

Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе - РИА Новости, 13.09.2022

Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:17

2022-09-13T09:17

2022-09-13T09:17

в мире

никол пашинян

сейран оганян

арцвик минасян

ереван

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель Национального собрания Ален Симонян."В 11.00 (10.00 мск) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы", - сказал Симонян.По его словам, в сложившейся ситуации народ и политические силы должны быть максимально едиными. Спикер парламента обратился к населению с просьбой не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.Во вторник утром депутаты парламента почтили память погибших на границе минутой молчания. Парламентарии собираются принять заявление в связи с событиями на границе.Утром на пленарное заседание пришли и бойкотирующие парламент депутаты от оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян и Арцвик Минасян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816375388.html

https://ria.ru/20220913/granitsa-1816370913.html

ереван

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, сейран оганян, арцвик минасян, ереван, азербайджан, армения