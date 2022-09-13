Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе
Премьер Армении Пашинян расскажет депутатам парламента о ситуации на границе
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель Национального собрания Ален Симонян.
"В 11.00 (10.00 мск) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы", - сказал Симонян.
По его словам, в сложившейся ситуации народ и политические силы должны быть максимально едиными. Спикер парламента обратился к населению с просьбой не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
Во вторник утром депутаты парламента почтили память погибших на границе минутой молчания. Парламентарии собираются принять заявление в связи с событиями на границе.
Утром на пленарное заседание пришли и бойкотирующие парламент депутаты от оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян и Арцвик Минасян.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.