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Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе - РИА Новости, 13.09.2022
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Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе
Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе - РИА Новости, 13.09.2022
Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:17
2022-09-13T09:17
в мире
никол пашинян
сейран оганян
арцвик минасян
ереван
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель Национального собрания Ален Симонян."В 11.00 (10.00 мск) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы", - сказал Симонян.По его словам, в сложившейся ситуации народ и политические силы должны быть максимально едиными. Спикер парламента обратился к населению с просьбой не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.Во вторник утром депутаты парламента почтили память погибших на границе минутой молчания. Парламентарии собираются принять заявление в связи с событиями на границе.Утром на пленарное заседание пришли и бойкотирующие парламент депутаты от оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян и Арцвик Минасян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816375388.html
https://ria.ru/20220913/granitsa-1816370913.html
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в мире, никол пашинян, сейран оганян, арцвик минасян, ереван, азербайджан, армения
В мире, Никол Пашинян, Сейран Оганян, Арцвик Минасян, Ереван, Азербайджан, Армения
09:17 13.09.2022
 
Премьер Армении расскажет депутатам парламента о ситуации на границе

Премьер Армении Пашинян расскажет депутатам парламента о ситуации на границе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном, заявил председатель Национального собрания Ален Симонян.
"В 11.00 (10.00 мск) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы", - сказал Симонян.
По его словам, в сложившейся ситуации народ и политические силы должны быть максимально едиными. Спикер парламента обратился к населению с просьбой не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
Во вторник утром депутаты парламента почтили память погибших на границе минутой молчания. Парламентарии собираются принять заявление в связи с событиями на границе.
Утром на пленарное заседание пришли и бойкотирующие парламент депутаты от оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян и Арцвик Минасян.
Медицинские работники в Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
08:53
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
07:26
Минобороны Армении оценило текущую ситуацию на границе с Азербайджаном
 
В миреНикол ПашинянСейран ОганянАрцвик МинасянЕреванАзербайджанАрмения
 
 
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