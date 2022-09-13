https://ria.ru/20220913/armeniya-1816375388.html
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах - РИА Новости, 13.09.2022
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах
Десять раненых доставлены в медцентр армянского города Мартуни после обстрелов на армяно-азербайджанской границе, передает Sputnik Армения, ссылаясь на данные... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:53
2022-09-13T08:53
2022-09-13T08:53
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Десять раненых доставлены в медцентр армянского города Мартуни после обстрелов на армяно-азербайджанской границе, передает Sputnik Армения, ссылаясь на данные медицинского учреждения."Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи. Четырех из них перевезли в Ереван, им нужна была профильная помощь. Состояние остальных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", - сообщает агентство.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах. Позже на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
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РИА Новости
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в мире, армения, ереван, баку, оон
В мире, Армения, Ереван, Баку, ООН
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах
В медцентр армянского Мартуни доставили десять раненых при обстрелах на границе