06:38 13.09.2022 (обновлено: 09:04 13.09.2022)
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном
AMPTV: кабмин Армении уже обратился к России из-за обострения на границе с Азербайджаном
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны.
"Из кабмина сообщили, <...> что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к России, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", — говорится в сообщении.
О намерении запросить помощь ранее заявили в пресс-службе правительства страны по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян.
Кроме того, глава кабмина Армении обсудил ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В ночь с понедельника на вторник в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". С армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.
Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".
В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
Кроме того, министерство иностранных дел республики обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
В этом году объединенные силы ОДКБ уже использовались для нормализации ситуации в Казахстане, где в первых числах января начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже выступления распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января, а спустя шесть дней минобороны Казахстана сообщило, что в республике уже нет иностранных военных.