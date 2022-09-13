https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html

СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном

СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:38

2022-09-13T06:38

2022-09-13T09:04

армения

россия

азербайджан

одкб

совет безопасности оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329070_0:139:948:672_1920x0_80_0_0_75a1d1b1ebf7237a1cb5db5d48ef91f1.jpg

ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны.О намерении запросить помощь ранее заявили в пресс-службе правительства страны по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян.Кроме того, глава кабмина Армении обсудил ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В ночь с понедельника на вторник в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". С армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.Кроме того, министерство иностранных дел республики обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах. В этом году объединенные силы ОДКБ уже использовались для нормализации ситуации в Казахстане, где в первых числах января начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже выступления распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января, а спустя шесть дней минобороны Казахстана сообщило, что в республике уже нет иностранных военных.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html

https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html

армения

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

армения, россия, азербайджан, одкб, совет безопасности оон, в мире