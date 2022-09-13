Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816370051.html
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:38
2022-09-13T09:04
армения
россия
азербайджан
одкб
совет безопасности оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329070_0:139:948:672_1920x0_80_0_0_75a1d1b1ebf7237a1cb5db5d48ef91f1.jpg
ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны.О намерении запросить помощь ранее заявили в пресс-службе правительства страны по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян.Кроме того, глава кабмина Армении обсудил ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.В ночь с понедельника на вторник в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". С армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.Кроме того, министерство иностранных дел республики обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах. В этом году объединенные силы ОДКБ уже использовались для нормализации ситуации в Казахстане, где в первых числах января начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже выступления распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января, а спустя шесть дней минобороны Казахстана сообщило, что в республике уже нет иностранных военных.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html
https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329070_51:117:879:738_1920x0_80_0_0_cdd131c671235de463747bac8c8bba42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, азербайджан, одкб, совет безопасности оон, в мире
Армения, Россия, Азербайджан, ОДКБ, Совет Безопасности ООН, В мире
06:38 13.09.2022 (обновлено: 09:04 13.09.2022)
 
СМИ: Армения обратилась к России из-за ситуации на границе с Азербайджаном

AMPTV: кабмин Армении уже обратился к России из-за обострения на границе с Азербайджаном

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Минобороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен — РИА Новости. Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном, передает общественное телевидение страны.

"Из кабмина сообщили, <...> что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к России, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", — говорится в сообщении.

О намерении запросить помощь ранее заявили в пресс-службе правительства страны по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян.
Кроме того, глава кабмина Армении обсудил ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В ночь с понедельника на вторник в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". С армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.
Как уточнило минобороны страны, во вторник утром на некоторых участках границы продолжаются позиционные бои. В Ереване отметили, что азербайджанские силы наносят удары по военным и гражданским объектам из различных видов оружия и "не прекращают попыток продвижения".
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 11:18Ситуация в Нагорном Карабахе
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу
В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались боестолкновения. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
Кроме того, министерство иностранных дел республики обвинило армянскую сторону в намерении сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
В этом году объединенные силы ОДКБ уже использовались для нормализации ситуации в Казахстане, где в первых числах января начались массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже выступления распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января, а спустя шесть дней минобороны Казахстана сообщило, что в республике уже нет иностранных военных.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 04:29
МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном
 
АрменияРоссияАзербайджанОДКБСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала