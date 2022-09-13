Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816364548.html
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои
Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:25
2022-09-13T03:49
в мире
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_0:217:3254:2047_1920x0_80_0_0_4f198a0fcf539d5173f5564755b5023a.jpg
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению позиций.По его словам, по состоянию на 04.00 (03.00 мск) обстановка на границе продолжает оставаться крайне напряженной, "перестрелки, начавшиеся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжаются с не снижающейся интенсивностью".Он добавил, что сведения о потерях армянской стороны уточняются.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
https://ria.ru/20220913/makron-1816362692.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a5601c287ffd78142ac31b4365f50c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
03:25 13.09.2022 (обновлено: 03:49 13.09.2022)
 
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои

Минобороны Армении: азербайджанские военные предприняли действия по продвижению позиций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Защитный шлем военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению позиций.
По его словам, по состоянию на 04.00 (03.00 мск) обстановка на границе продолжает оставаться крайне напряженной, "перестрелки, начавшиеся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжаются с не снижающейся интенсивностью".
"Противник продолжает применять артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие. Удары наносятся как по военным объектам, так и объектам гражданской инфраструктуры. По некоторым направлениям азербайджанские подразделения предприняли действия по продвижению позиций. Позиционные бои продолжаются. ВС Армении дают соразмерный ответ и выполняют поставленные перед ними боевые задачи в полном объеме", - заявил Торосян.
Он добавил, что сведения о потерях армянской стороны уточняются.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 02:32
Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала