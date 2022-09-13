https://ria.ru/20220913/armeniya-1816364548.html

Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои

Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:25

2022-09-13T03:25

2022-09-13T03:49

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению позиций.По его словам, по состоянию на 04.00 (03.00 мск) обстановка на границе продолжает оставаться крайне напряженной, "перестрелки, начавшиеся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжаются с не снижающейся интенсивностью".Он добавил, что сведения о потерях армянской стороны уточняются.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.

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Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан