03:25 13.09.2022 (обновлено: 03:49 13.09.2022)
Минобороны Армении заявило, что на границе с Азербайджаном продолжаются бои
Минобороны Армении: азербайджанские военные предприняли действия по продвижению позиций
Защитный шлем военнослужащего. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские подразделения на некоторых участках границы предприняли действия по продвижению позиций.
По его словам, по состоянию на 04.00 (03.00 мск) обстановка на границе продолжает оставаться крайне напряженной, "перестрелки, начавшиеся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжаются с не снижающейся интенсивностью".
"Противник продолжает применять артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие. Удары наносятся как по военным объектам, так и объектам гражданской инфраструктуры. По некоторым направлениям азербайджанские подразделения предприняли действия по продвижению позиций. Позиционные бои продолжаются. ВС Армении дают соразмерный ответ и выполняют поставленные перед ними боевые задачи в полном объеме", - заявил Торосян.
Он добавил, что сведения о потерях армянской стороны уточняются.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.