https://ria.ru/20220913/arkhiv-1816556993.html

Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России

Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России - РИА Новости, 13.09.2022

Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:39

2022-09-13T17:39

2022-09-13T17:39

рональд рейган

россия

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александр солженицын

санкт-петербург

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.Коллекция включает 14 личных писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына и хореографа Джорджа Баланчина.Архив включает исследования Масси и оригинальные рукописи ее книг о работе с Рейганом, истории и культуре России.Шальденбранд сказал, что условием продажи является постоянное размещение коллекции в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Закрытый аукцион состоится в Международном дипломатическом клубе, где Шальденбранд занимает пост управляющего делами.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. В январе стало известно о предоставлении ей российского гражданства.

https://ria.ru/20220903/podarok-1814182818.html

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рональд рейган, россия, сша, билл клинтон, александр солженицын, санкт-петербург, в мире