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Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России - РИА Новости, 13.09.2022
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Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России
Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России - РИА Новости, 13.09.2022
Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России
Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:39
2022-09-13T17:39
рональд рейган
россия
сша
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александр солженицын
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.Коллекция включает 14 личных писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына и хореографа Джорджа Баланчина.Архив включает исследования Масси и оригинальные рукописи ее книг о работе с Рейганом, истории и культуре России.Шальденбранд сказал, что условием продажи является постоянное размещение коллекции в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Закрытый аукцион состоится в Международном дипломатическом клубе, где Шальденбранд занимает пост управляющего делами.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. В январе стало известно о предоставлении ей российского гражданства.
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рональд рейган, россия, сша, билл клинтон, александр солженицын, санкт-петербург, в мире
Рональд Рейган, Россия, США, Билл Клинтон, Александр Солженицын, Санкт-Петербург, В мире
17:39 13.09.2022
 
Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России

Экс-советница Рейгана Масси продаст свой архив при условии его хранения в России

CC0 / White House Photographic Office / Сюзанна Масси
Сюзанна Масси - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
CC0 / White House Photographic Office /
Сюзанна Масси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.
Коллекция включает 14 личных писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына и хореографа Джорджа Баланчина.
"Я всегда верила, что Америка нуждается в России, а Россия нуждается в Америке, и что мы могли бы многое сделать, если бы нашли способ ладить вместе... Чтобы продолжать укреплять взаимопонимание, которому я посвятила свою жизнь, эта уникальная и исторически важная архивная коллекция должна быть доступна исследователям в России, Соединенных Штатах и во всем мире", - процитировал Масси Шальденбранд.
Архив включает исследования Масси и оригинальные рукописи ее книг о работе с Рейганом, истории и культуре России.
Шальденбранд сказал, что условием продажи является постоянное размещение коллекции в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Закрытый аукцион состоится в Международном дипломатическом клубе, где Шальденбранд занимает пост управляющего делами.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. В январе стало известно о предоставлении ей российского гражданства.
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