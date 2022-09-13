Экс-советница Рейгана продаст свой архив при условии его хранения в России
Экс-советница Рейгана Масси продаст свой архив при условии его хранения в России
Сюзанна Масси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси выставляет на аукцион свой архив с условием, что он будет храниться в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости ее представитель в России Балтазар Шальденбранд.
Коллекция включает 14 личных писем Рейгана, переписку Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором, другими известными деятелями политики и искусства, включая писателя Александра Солженицына и хореографа Джорджа Баланчина.
"Я всегда верила, что Америка нуждается в России, а Россия нуждается в Америке, и что мы могли бы многое сделать, если бы нашли способ ладить вместе... Чтобы продолжать укреплять взаимопонимание, которому я посвятила свою жизнь, эта уникальная и исторически важная архивная коллекция должна быть доступна исследователям в России, Соединенных Штатах и во всем мире", - процитировал Масси Шальденбранд.
Архив включает исследования Масси и оригинальные рукописи ее книг о работе с Рейганом, истории и культуре России.
Шальденбранд сказал, что условием продажи является постоянное размещение коллекции в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Закрытый аукцион состоится в Международном дипломатическом клубе, где Шальденбранд занимает пост управляющего делами.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. В январе стало известно о предоставлении ей российского гражданства.
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