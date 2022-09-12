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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:24

2022-09-12T09:24

2022-09-12T09:24

политика

единая россия

цик рф

единый день голосования — 2022

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК РФ.""Единая Россия" - 67,88%, "Справедливая Россия - за правду" - 14,27%, КПРФ - 12,35%, партия "Родина" - 2,26%, ЛДПР - 1,57%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 100% протоколов.В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2022, республика северная осетия - алания