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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:24
2022-09-12T09:24
политика
единая россия
цик рф
единый день голосования — 2022
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК РФ.""Единая Россия" - 67,88%, "Справедливая Россия - за правду" - 14,27%, КПРФ - 12,35%, партия "Родина" - 2,26%, ЛДПР - 1,57%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 100% протоколов.В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
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политика, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2022, республика северная осетия - алания
Политика, Единая Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Республика Северная Осетия - Алания
09:24 12.09.2022
 
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии с 67,88 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ
В информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ
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ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК РФ.
""Единая Россия" - 67,88%, "Справедливая Россия - за правду" - 14,27%, КПРФ - 12,35%, партия "Родина" - 2,26%, ЛДПР - 1,57%", - говорится в материалах ЦИК после обработки 100% протоколов.
В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Девушка голосует на выборах губернатора Тамбовской области на избирательном участке №948 в Тамбове
1 из 13

В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.

Члены избирательной комиссии и сотрудник полиции проводят выездное голосование на выборах депутатов городской Думы Владивостока
2 из 13

В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.

В информационном центре ЦИК РФ в Москве
3 из 13

Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Мужчина голосует на избирательном участке в Калининграде, где проходят выборы губернатора Калининградской области
4 из 13

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.

Женщина регистрируется на избирательном участке №915 во Владивостоке для участия в голосовании на выборах депутатов городской Думы
5 из 13

Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.

Волонтеры работают в ситуационном центре по наблюдению за выборами
6 из 13

Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Женщина голосует на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга на одном из избирательных участков города
7 из 13

Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

Женщина получает бюллетень для голосования на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве
8 из 13

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.

Член избирательной комиссии на избирательном участке №810 в Красногвардейском районе Республики Крым, где проходят выборы депутатов Государственного совета Республики Крым
9 из 13

В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.

Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области
10 из 13

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.

Экран в информационном центре ЦИК РФ в Москве
11 из 13

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.

Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке №586. С 9 по 11 сентября в Москве проходят выборы в Советы депутатов муниципальных образований города
12 из 13

Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.

Сотрудница избирательной комиссии во Владивостоке вскрывает переносную урну для дальнейшего подсчета бюллетеней после завершения голосования
13 из 13

В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
1 из 13

В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
2 из 13

В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
3 из 13

Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 13

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
5 из 13

Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 13

Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 13

Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 13

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 13

В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
12 из 13

Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 13

В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.

© РИА Новости / Елена Копылова
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ПолитикаЕдиная РоссияЦИК РФЕдиный день голосования — 2022Республика Северная Осетия - Алания
 
 
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