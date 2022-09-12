"Единая Россия" победила на выборах в парламент Северной Осетии с 67,88 процента голосов
В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.
В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.
Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.
Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.
Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.
Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.
Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.
Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.
В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.
Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.
Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.
Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.
Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.
В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.
В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.
В России прямым голосованием избирают 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
В Центризбиркоме отметили, что в 2022 году регионы сами определяют длительность голосования внутри своих границ. По закону это может быть один, два или три дня.
Так, например, в Москве голосование длилось с 9 по 11 сентября.
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
Глава ЦИК Памфилова призвала развивать многодневное голосование.
Уполномоченный по правам человека в России Москалькова сообщила, что на горячую линию аппарата по выборам поступило мало жалоб.
Жители семи регионов получили возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этом году проходит в семи регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
В Москве ДЭГ проходит на собственной платформе, а в шести других регионах — на федеральной.
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, двое — самовыдвиженцы.
Эвакуированные из Донбасса и с Украины граждане России также смогли проголосовать на выборах.
Наблюдатели в УИКах в Москве отметили увеличение числа избирателей в воскресенье по сравнению с пятницей и субботой.
В России за три дня выборов выявили незначительное число нарушений, заявил член Совета по правам человека Брод.