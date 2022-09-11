https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

Единый день голосования в России

Единый день голосования в России - РИА Новости, 11.09.2022

Единый день голосования в России

В России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:09

2022-09-11T19:09

2022-09-11T19:16

фото

россия

единый день голосования — 2022

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В России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Обстановка на избирательных участках — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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