https://ria.ru/20220912/uchebniki-1816206065.html

Минпросвещения подготовило учебники по истории с уточненными данными о ВОВ

Минпросвещения подготовило учебники по истории с уточненными данными о ВОВ - РИА Новости, 12.09.2022

Минпросвещения подготовило учебники по истории с уточненными данными о ВОВ

В российских школах появятся учебники по истории с уточненными сведениями о Великой Отечественной войне, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов во время... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:22

2022-09-12T14:22

2022-09-12T15:15

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен — РИА Новости. В российских школах появятся учебники по истории с уточненными сведениями о Великой Отечественной войне, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов во время форума "Змиевская балка: история геноцида" в Ростове-на-Дону.Говоря о необходимости сохранения исторической правды, он подчеркнул, что в новых пособиях "широко применяются архивные данные, а также результаты новейших исследований". Чиновник напомнил, что на освобожденных территориях нашли украинские учебники, которые отправили на экспертизу в Министерство просвещения. В результате в трехстах из них выявили искажение исторических фактов.По словам замминистра, с 1 сентября школьники в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях перешли на российские учебные стандарты. Во всех школах появились отечественные пособия и новая техника.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти используют систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

https://ria.ru/20220826/rusofobiya-1812208587.html

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, образование, великая отечественная война (1941-1945), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование