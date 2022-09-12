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МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну

МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну - РИА Новости, 12.09.2022

МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну

Власти Казахстана не выдвигали требований о выдворении посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского за слова о русских, дипломат находится в отпуске, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:36

2022-09-12T12:36

2022-09-12T12:38

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НУР-СУЛТАН, 12 сен – РИА Новости. Власти Казахстана не выдвигали требований о выдворении посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского за слова о русских, дипломат находится в отпуске, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров.В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей."Посол Украины находится сейчас в отпуске, и таких требований о выдворений казахстанские власти ему не предъявляли. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана ранее призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814530211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид казахстана, казахстан, айбек смадияров, россия