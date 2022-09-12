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МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну
МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну - РИА Новости, 12.09.2022
МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну
Власти Казахстана не выдвигали требований о выдворении посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского за слова о русских, дипломат находится в отпуске, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:36
2022-09-12T12:36
2022-09-12T12:38
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мид казахстана
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айбек смадияров
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НУР-СУЛТАН, 12 сен – РИА Новости. Власти Казахстана не выдвигали требований о выдворении посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского за слова о русских, дипломат находится в отпуске, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров.В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей."Посол Украины находится сейчас в отпуске, и таких требований о выдворений казахстанские власти ему не предъявляли. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана ранее призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид казахстана, казахстан, айбек смадияров, россия
В мире, Украина, МИД Казахстана, Казахстан, Айбек Смадияров, Россия
12:36 12.09.2022 (обновлено: 12:38 12.09.2022)
МИД Казахстана заявил, что не требовал от посла Украины покинуть страну
МИД Казахстана заявил, что не выдворял посла Украины Врублевского после его слов о русских
НУР-СУЛТАН, 12 сен – РИА Новости. Власти Казахстана не выдвигали требований о выдворении посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского за слова о русских, дипломат находится в отпуске, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров.
В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.
"Посол Украины находится сейчас в отпуске, и таких требований о выдворений казахстанские власти ему не предъявляли. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана
ранее призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.