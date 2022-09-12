https://ria.ru/20220912/paraplan-1816102063.html
В горах Таджикистана погиб российский парапланерист
В горах Таджикистана погиб российский парапланерист - РИА Новости, 12.09.2022
В горах Таджикистана погиб российский парапланерист
Гражданин России Павел Чернов погиб в горах Таджикистана при полете на параплане в минувшую субботу, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:55
2022-09-12T09:55
2022-09-12T09:55
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ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин России Павел Чернов погиб в горах Таджикистана при полете на параплане в минувшую субботу, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи."В горах, распложенных на территории местечка Харангон Варзобского района (в 15 километрах севернее Душанбе) при полете на параплане разбился 38-летний Павел Чернов - житель города Санкт-Петербург РФ", - сказала она.Чернов был известным членом петербургского сообщества любителей мотоциклов, известным по прозвищу "Мотовоз". Также он занимался бизнесом по перевозке и продаже мотоциклов.По ее словам, на место незамедлительно выехала дежурная группа спасателей и медиков Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС."Прибыв на место, спасатели начали поисково-спасательные мероприятия. Выяснилось, что во время полета он потерял управление и, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб на месте падения. На летательном аппарате он был один", - сообщила Юсуфи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, таджикистан, россия, душанбе
Туризм, Новости - Туризм, Таджикистан, Россия, Душанбе
В горах Таджикистана погиб российский парапланерист
В горах Таджикистана к северу от Душанбе разбился 38-летний российский парапланерист
ДУШАНБЕ, 12 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Гражданин России Павел Чернов погиб в горах Таджикистана при полете на параплане в минувшую субботу, сообщила РИА Новости глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
"В горах, распложенных на территории местечка Харангон Варзобского района (в 15 километрах севернее Душанбе
) при полете на параплане разбился 38-летний Павел Чернов - житель города Санкт-Петербург
РФ", - сказала она.
Чернов был известным членом петербургского сообщества любителей мотоциклов, известным по прозвищу "Мотовоз". Также он занимался бизнесом по перевозке и продаже мотоциклов.
По ее словам, на место незамедлительно выехала дежурная группа спасателей и медиков Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС.
"Прибыв на место, спасатели начали поисково-спасательные мероприятия. Выяснилось, что во время полета он потерял управление и, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб на месте падения. На летательном аппарате он был один", - сообщила Юсуфи.