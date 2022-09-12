https://ria.ru/20220912/myshlenie-1816271513.html
Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления
Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления - РИА Новости, 12.09.2022
Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления
Современная система международного сотрудничества провоцирует геополитическое противостояние, создает риски возрождения блокового мышления, выходом из спирали... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:34
2022-09-12T16:34
2022-09-12T16:34
узбекистан
шос
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 12 сен - РИА Новости. Современная система международного сотрудничества провоцирует геополитическое противостояние, создает риски возрождения блокового мышления, выходом из спирали проблем является конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.Президент Узбекистана отметил, что возникший процесс взаимного отчуждения осложняет возвращение мировой экономики в прежнее русло развития и восстановление глобальных цепочек поставок. "Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - считает Мирзиеев.По его мнению, глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, распространение опасных инфекционных заболеваний выявили уязвимость наших обществ, как никогда раньше. "В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку", - считает Мирзиеев."Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живем, только один - через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учете и уважении интересов каждого", - добавил президент Узбекистана.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, шос, шавкат мирзиеев
Узбекистан, ШОС, Шавкат Мирзиеев
ТАШКЕНТ, 12 сен - РИА Новости. Современная система международного сотрудничества провоцирует геополитическое противостояние, создает риски возрождения блокового мышления, выходом из спирали проблем является конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС
. В Самарканде
15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.
"Современная система международного сотрудничества, основанная на универсальных принципах и нормах, начинает давать значительные сбои. Одна из основных причин тому - глубокий кризис доверия на глобальном уровне, который, в свою очередь, провоцирует геополитическое противостояние и риски возрождения стереотипов блокового мышления", - написал Мирзиеев в статье.
Президент Узбекистана отметил, что возникший процесс взаимного отчуждения осложняет возвращение мировой экономики в прежнее русло развития и восстановление глобальных цепочек поставок. "Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - считает Мирзиеев.
По его мнению, глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, распространение опасных инфекционных заболеваний выявили уязвимость наших обществ, как никогда раньше. "В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку", - считает Мирзиеев.
"Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живем, только один - через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учете и уважении интересов каждого", - добавил президент Узбекистана.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия
, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан
, Белоруссия
, Иран
и Монголия
, страны-партнеры - Азербайджан
, Армения
, Камбоджа
, Непал
, Турция
и Шри-Ланка
. На саммите ШОС в Душанбе
в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту
, Катару
и Саудовской Аравии
. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.