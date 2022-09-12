https://ria.ru/20220912/myshlenie-1816271513.html

Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления

Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления - РИА Новости, 12.09.2022

Шавкат Мирзиеев: в мире возрастают риски возрождения блокового мышления

Современная система международного сотрудничества провоцирует геополитическое противостояние, создает риски возрождения блокового мышления, выходом из спирали... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:34

2022-09-12T16:34

2022-09-12T16:34

узбекистан

шос

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 12 сен - РИА Новости. Современная система международного сотрудничества провоцирует геополитическое противостояние, создает риски возрождения блокового мышления, выходом из спирали проблем является конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Узбекистан в настоящий момент председательствует в ШОС. В Самарканде 15-16 сентября состоится саммит ШОС. На сайте узбекистанского президента опубликована статья Мирзиеева в преддверии саммита.Президент Узбекистана отметил, что возникший процесс взаимного отчуждения осложняет возвращение мировой экономики в прежнее русло развития и восстановление глобальных цепочек поставок. "Продолжающиеся в разных точках мира вооруженные конфликты дестабилизируют торговые и инвестиционные потоки, усугубляют проблемы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - считает Мирзиеев.По его мнению, глобальные климатические потрясения, растущий дефицит природных и водных ресурсов, сокращение биоразнообразия, распространение опасных инфекционных заболеваний выявили уязвимость наших обществ, как никогда раньше. "В этих условиях очевидно: ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать этих глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку", - считает Мирзиеев."Выход из опасной спирали проблем во взаимосвязанном мире, в котором мы сегодня живем, только один - через конструктивный диалог и многостороннее сотрудничество, основанное на учете и уважении интересов каждого", - добавил президент Узбекистана.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220908/zyuganov-1815393240.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, шос, шавкат мирзиеев