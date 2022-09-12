https://ria.ru/20220912/malkov-1815406466.html
Биография Павла Малкова
Биография Павла Малкова - РИА Новости, 12.09.2022
Биография Павла Малкова
Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:48
2022-09-12T03:48
2022-09-12T03:48
справки
политика
павел малков
саратовская область
россия
саратов
единая россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2008-2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе MBA, специализация "информационный менеджмент".Прошел обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы управления РАНХиГС ("Школа губернаторов"). В 2001-2003 годах работал в коммерческих организациях.С 2003 по 2006 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области.С 2006 по 2009 год был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.В 2009-2010 годах являлся заместителем директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал".С 2010 по 2012 год – глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.В 2012-2017 годах – заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.В 2017-2018 годы занимал должность директора департамента государственного управления Министерства экономического развития РФ.С 2018 по май 2022 года занимал должность руководителя Федеральной службы государственной статистики.10 мая 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В июне "Единая Россия" выдвинула Павла Малкова кандидатом от партии на выборах главы региона в сентябре 2022 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Член Государственного совета РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018).Женат, воспитывает двоих детей.Сумма декларированного дохода за 2021 год составила 14,2 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, политика, павел малков, саратовская область, россия, саратов, единая россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), академия народного хозяйства, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022, рязанская область
Справки, Политика, Павел Малков, Саратовская область, Россия, Саратов, Единая Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Академия народного хозяйства, Единый день голосования в России, Единый день голосования — 2022, Рязанская область
Павел Викторович Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.
В 2001 году
окончил Саратовский государственный технический университет по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2008-2009 годах прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе MBA, специализация "информационный менеджмент".
Прошел обучение
по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы управления РАНХиГС ("Школа губернаторов").
В 2001-2003 годах работал в коммерческих организациях.
С 2003 по 2006 год работал на различных должностях в правительстве Саратовской области.
С 2006 по 2009 год был заместителем министра экономического развития и торговли Саратовской области.
В 2009-2010 годах являлся заместителем директора промышленного предприятия ЭПО "Сигнал".
С 2010 по 2012 год – глава комитета по информатизации Саратовской области, в том числе в ранге министра правительства Саратовской области.
В 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
В 2012-2017 годах – заместитель директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.
В 2017-2018 годы занимал должность директора департамента государственного управления Министерства экономического развития РФ.
С 2018 по май 2022 года занимал должность руководителя Федеральной службы государственной статистики.
10 мая 2022 года
был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. В июне "Единая Россия" выдвинула
Павла Малкова кандидатом от партии на выборах главы региона в сентябре 2022 года.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2018).
Женат, воспитывает двоих детей.
Сумма декларированного дохода за 2021 год составила 14,2 миллиона рублей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников