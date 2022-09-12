https://ria.ru/20220912/malkov-1816078144.html

Малков победил на выборах главы Рязанской области

Малков победил на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022

Малков победил на выборах главы Рязанской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:52

2022-09-12T02:52

2022-09-12T02:52

политика

павел малков

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные региональной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 100% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,55% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,68%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,60%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,21%.Участие в выборах приняли 42,93% избирателей.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

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Максим Горбачев

политика, павел малков, рязанская область, единый день голосования — 2022, единая россия