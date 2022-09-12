https://ria.ru/20220912/malkov-1816078144.html
Малков победил на выборах главы Рязанской области
Малков победил на выборах главы Рязанской области - РИА Новости, 12.09.2022
Малков победил на выборах главы Рязанской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:52
2022-09-12T02:52
2022-09-12T02:52
политика
павел малков
рязанская область
единый день голосования — 2022
единая россия
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РЯЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные региональной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 100% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,55% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) - 5,68%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) - 3,60%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") - 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 2,21%.Участие в выборах приняли 42,93% избирателей.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, павел малков, рязанская область, единый день голосования — 2022, единая россия
Политика, Павел Малков, Рязанская область, Единый день голосования — 2022, Единая Россия
Малков победил на выборах главы Рязанской области
Павел Малков победил на выборах главы Рязанской области с 84,55 процента голосов