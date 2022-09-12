https://ria.ru/20220912/gubernatory-1816083366.html

В России выбрали глав 13 регионов

В России выбрали глав 13 регионов - РИА Новости, 12.09.2022

В России выбрали глав 13 регионов

Тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:57

2022-09-12T05:57

2022-09-12T10:09

политика

алексей цыденов

александр авдеев (дипломат)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России.В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл Алексей Цыденов ("Единая Россия"). Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") — 2,35%.Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Антон Сидорко, получил 6,53%.Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Евгений Мишин (ЛДПР) получил 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) — 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия — За правду") — 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") — 1,32 %.Губернатор Карелии, кандидат от "Единой России" Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") набрал 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") — 0,61%.В Кировской области губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"). Он набрал 71,85% голосов. Сергей Мамаев (КПРФ) получил 13,42%, Федор Лугинин (партия "Родина") — 4,69%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") — 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) — 6,13%.Врио главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев победил на выборах руководителя республики с 82,44% голосов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,28%.Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий "Единую Россию", набрал 77,03% голосов. Ольга Ефимова (КПРФ) получила 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,50%.Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. За Дениса Сидорова от КПРФ) отдали голоса 5,68% избирателей, за Дмитрия Репникова (от ЛДПР) — 3,60%, Наталью Рубину (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,68%, Григория Парсентьева (от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,21%.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий "Единую Россию", выиграл выборы с 65,78% голосов. Александр Каптюг (ЛДПР) получил 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) — 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,47%.В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Андрей Жидков (КПРФ) набрал 6,77%, Павел Плотников ("Справедливая Россия") — 3,32%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,42% и Сергей Малинкович ("Коммунисты России") — 1,53%.Врио губернатора Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия") получил 84,94% голосов. Юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) набрал 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") — 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%.В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Александр Сыров от КПРФ получил 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" — 3,31%.Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов — 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов — 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев — 2,09%.Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия").Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220912/zaksobranie-1816081245.html

https://ria.ru/20220912/yavka-1816078891.html

https://ria.ru/20220912/isaev-1816079960.html

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Алексей Калабанов

политика, алексей цыденов, александр авдеев (дипломат), антон алиханов, россия, владимирская область, калининградская область, единая россия, лдпр