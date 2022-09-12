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В России выбрали глав 13 регионов - РИА Новости, 12.09.2022
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В России выбрали глав 13 регионов
В России выбрали глав 13 регионов - РИА Новости, 12.09.2022
В России выбрали глав 13 регионов
Тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:57
2022-09-12T10:09
политика
алексей цыденов
александр авдеев (дипломат)
антон алиханов
россия
владимирская область
калининградская область
единая россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России.В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл Алексей Цыденов ("Единая Россия"). Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") — 2,35%.Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Антон Сидорко, получил 6,53%.Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Евгений Мишин (ЛДПР) получил 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) — 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия — За правду") — 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") — 1,32 %.Губернатор Карелии, кандидат от "Единой России" Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") набрал 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") — 0,61%.В Кировской области губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"). Он набрал 71,85% голосов. Сергей Мамаев (КПРФ) получил 13,42%, Федор Лугинин (партия "Родина") — 4,69%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") — 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) — 6,13%.Врио главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев победил на выборах руководителя республики с 82,44% голосов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,28%.Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий "Единую Россию", набрал 77,03% голосов. Ольга Ефимова (КПРФ) получила 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,50%.Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. За Дениса Сидорова от КПРФ) отдали голоса 5,68% избирателей, за Дмитрия Репникова (от ЛДПР) — 3,60%, Наталью Рубину (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,68%, Григория Парсентьева (от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,21%.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий "Единую Россию", выиграл выборы с 65,78% голосов. Александр Каптюг (ЛДПР) получил 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) — 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,47%.В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Андрей Жидков (КПРФ) набрал 6,77%, Павел Плотников ("Справедливая Россия") — 3,32%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,42% и Сергей Малинкович ("Коммунисты России") — 1,53%.Врио губернатора Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия") получил 84,94% голосов. Юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) набрал 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") — 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%.В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Александр Сыров от КПРФ получил 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" — 3,31%.Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов — 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов — 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев — 2,09%.Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия").Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220912/zaksobranie-1816081245.html
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политика, алексей цыденов, александр авдеев (дипломат), антон алиханов, россия, владимирская область, калининградская область, единая россия, лдпр
Политика, Алексей Цыденов, Александр Авдеев (дипломат), Антон Алиханов, Россия, Владимирская область, Калининградская область, Единая Россия, ЛДПР
05:57 12.09.2022 (обновлено: 10:09 12.09.2022)
 
В России выбрали глав 13 регионов

В рамках единого дня голосования определились 13 победителей губернаторских выборов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСотрудники избирательного участка
Сотрудники избирательного участка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудники избирательного участка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах в рамках единого дня голосования, свидетельствуют данные ЦИК России.
В Бурятии выборы с 86,23% голосов выиграл Алексей Цыденов ("Единая Россия"). Виктор Малышенко (КПРФ) набрал 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") — 2,35%.
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
04:43
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области
Во Владимирской области 83,68% голосов набрал врио губернатора Александр Авдеев. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Антон Сидорко, получил 6,53%.
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов набрал 80,21%. Евгений Мишин (ЛДПР) получил 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) — 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия — За правду") — 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") — 1,32 %.
Губернатор Карелии, кандидат от "Единой России" Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") набрал 13,41%, Евгений Ульянов (КПРФ) — 12,64%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) — 1,65 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") — 0,61%.
В Кировской области губернаторские выборы выиграл врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"). Он набрал 71,85% голосов. Сергей Мамаев (КПРФ) получил 13,42%, Федор Лугинин (партия "Родина") — 4,69%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") — 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) — 6,13%.
Подсчет голосов по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
03:05
Явка на выборах главы Марий Эл составила 31,99 процента
Врио главы Марий Эл, самовыдвиженец Юрий Зайцев победил на выборах руководителя республики с 82,44% голосов. Антон Мирбадалев (ЛДПР) набрал 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,28%.
Глава Новгородской области Андрей Никитин, представляющий "Единую Россию", набрал 77,03% голосов. Ольга Ефимова (КПРФ) получила 10,99%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 4,43%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,50%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 84,55% голосов. За Дениса Сидорова от КПРФ) отдали голоса 5,68% избирателей, за Дмитрия Репникова (от ЛДПР) — 3,60%, Наталью Рубину (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) — 2,68%, Григория Парсентьева (от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,21%.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также представляющий "Единую Россию", выиграл выборы с 65,78% голосов. Александр Каптюг (ЛДПР) получил 3,17%, Александр Ивачев (КПРФ) — 12,90%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 9,15%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,47%.
В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Андрей Жидков (КПРФ) набрал 6,77%, Павел Плотников ("Справедливая Россия") — 3,32%, Олег Морозов (ЛДПР) — 2,42% и Сергей Малинкович ("Коммунисты России") — 1,53%.
Михаил Исаев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
03:58
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия") получил 84,94% голосов. Юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) набрал 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") — 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%.
В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов, набравший 64,37%. Александр Сыров от КПРФ получил 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" — 3,31%.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов — 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов — 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев — 2,09%.
Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия").
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. Всего организовано около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаАлексей ЦыденовАлександр Авдеев (дипломат)Антон АлихановРоссияВладимирская областьКалининградская областьЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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