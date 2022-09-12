10:20 12.09.2022 (обновлено: 10:45 12.09.2022)
В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом
Прокуратура Ленинградской области потребовала признать деяния нацистов в войну геноцидом
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Прокуратура подала иск в 81-ю годовщину начала движения по "Дороге жизни".
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Так, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали граждан. Нацисты делали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концлагерей и лагерей трудовой повинности.
Нацисты убили более 33 тысяч мирных граждан, взяли в плен более 109 тысяч солдат Красной Армии и угнали на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
"На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек", — указано в пресс-релизе.
Архивные документы подтверждают, что больных, инвалидов и детей истребляли систематически.
Эти факты подтверждают свидетельства очевидцев, материалы уголовных дел и архивные данные. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
Цель поданного иска — защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц — бывших узников лагеря и родственников погибших.