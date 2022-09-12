https://ria.ru/20220912/genotsid-1816106500.html

В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом

В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом - РИА Новости, 12.09.2022

В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом

Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:20

2022-09-12T10:20

2022-09-12T10:45

происшествия

ленинградская область

россия

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Прокуратура подала иск в 81-ю годовщину начала движения по "Дороге жизни".Так, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали граждан. Нацисты делали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концлагерей и лагерей трудовой повинности.Нацисты убили более 33 тысяч мирных граждан, взяли в плен более 109 тысяч солдат Красной Армии и угнали на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.Архивные документы подтверждают, что больных, инвалидов и детей истребляли систематически.Эти факты подтверждают свидетельства очевидцев, материалы уголовных дел и архивные данные. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.Цель поданного иска — защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц — бывших узников лагеря и родственников погибших.

https://ria.ru/20220908/blokada-1815325955.html

https://ria.ru/20220728/genotsid-1805515365.html

https://ria.ru/20220527/rasstrely-1791185106.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, россия, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности