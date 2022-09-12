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В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом - РИА Новости, 12.09.2022
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В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом
В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом - РИА Новости, 12.09.2022
В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом
Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:20
2022-09-12T10:45
происшествия
ленинградская область
россия
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.Прокуратура подала иск в 81-ю годовщину начала движения по "Дороге жизни".Так, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали граждан. Нацисты делали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концлагерей и лагерей трудовой повинности.Нацисты убили более 33 тысяч мирных граждан, взяли в плен более 109 тысяч солдат Красной Армии и угнали на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.Архивные документы подтверждают, что больных, инвалидов и детей истребляли систематически.Эти факты подтверждают свидетельства очевидцев, материалы уголовных дел и архивные данные. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.Цель поданного иска — защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц — бывших узников лагеря и родственников погибших.
https://ria.ru/20220908/blokada-1815325955.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, россия, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), Без срока давности
10:20 12.09.2022 (обновлено: 10:45 12.09.2022)
 
В Ленинградской области потребовали признать действия нацистов геноцидом

Прокуратура Ленинградской области потребовала признать деяния нацистов в войну геноцидом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прокурор Ленинградской области направил в областной суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в этом регионе, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Прокуратура подала иск в 81-ю годовщину начала движения по "Дороге жизни".
Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 10:13
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
Так, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали граждан. Нацисты делали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концлагерей и лагерей трудовой повинности.
Нацисты убили более 33 тысяч мирных граждан, взяли в плен более 109 тысяч солдат Красной Армии и угнали на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
"На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь "Дулаг-154", в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек", — указано в пресс-релизе.
Архивные документы подтверждают, что больных, инвалидов и детей истребляли систематически.
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Суд признал убийства жителей Брянской области в 1941-1943 годах геноцидом
Эти факты подтверждают свидетельства очевидцев, материалы уголовных дел и архивные данные. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
Цель поданного иска — защитить национальные интересы России, законные права и интересы неопределенного круга лиц — бывших узников лагеря и родственников погибших.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияГенеральная прокуратура РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Без срока давности
 
 
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