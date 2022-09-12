https://ria.ru/20220912/drozdenko-1816266087.html

Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО

Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО - РИА Новости, 12.09.2022

Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО

Власти Ленинградской области будут реализовывать программу софинансирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из областного РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:20

2022-09-12T16:20

2022-09-12T16:20

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

фонд президентских грантов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут реализовывать программу софинансирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из областного и местных бюджетов, сообщил губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании в администрации региона.По его словам, некоммерческие организации ― это лидеры общественного мнения на местах, которые помогают наладить диалог с населением, повысить доверие к институтам власти.СО НКО выявляют социально значимые проблемы, организуют мероприятия на местах, поэтому муниципальным районам необходимо активизировать работу по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в районах, заявил губернатор.В свою очередь, председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что в Ленинградской области прошел реинжиниринг региональной поддержки СО НКО. В рамках оптимизации процессов введен принцип "Единого окна" для распределения субсидии НКО Ленинградской области, которая выдается по 13 направлениям. За год финансирование конкурса гранта губернатора Ленинградской области возросло до 173,3 миллиона рублей. Следующий этап ― реформирование поддержки СО НКО на местном уровне."Ближайшие возможности для СО НКО ― это конкурс Фонда президентских грантов, прием заявок на который идет до 17 октября, гражданский форум Ленинградской области "Команда 47", который будет работать 14-16 сентября и акселератор для СО НКО, прием заявок на курс обучения идет до 16 сентября", - добавили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20220831/granty-1813411258.html

https://ria.ru/20220808/lenoblast-1808018663.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, фонд президентских грантов, общество