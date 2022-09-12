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Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО - РИА Новости, 12.09.2022
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Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО
Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО - РИА Новости, 12.09.2022
Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО
Власти Ленинградской области будут реализовывать программу софинансирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из областного РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:20
2022-09-12T16:20
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
фонд президентских грантов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут реализовывать программу софинансирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из областного и местных бюджетов, сообщил губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании в администрации региона.По его словам, некоммерческие организации ― это лидеры общественного мнения на местах, которые помогают наладить диалог с населением, повысить доверие к институтам власти.СО НКО выявляют социально значимые проблемы, организуют мероприятия на местах, поэтому муниципальным районам необходимо активизировать работу по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в районах, заявил губернатор.В свою очередь, председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что в Ленинградской области прошел реинжиниринг региональной поддержки СО НКО. В рамках оптимизации процессов введен принцип "Единого окна" для распределения субсидии НКО Ленинградской области, которая выдается по 13 направлениям. За год финансирование конкурса гранта губернатора Ленинградской области возросло до 173,3 миллиона рублей. Следующий этап ― реформирование поддержки СО НКО на местном уровне."Ближайшие возможности для СО НКО ― это конкурс Фонда президентских грантов, прием заявок на который идет до 17 октября, гражданский форум Ленинградской области "Команда 47", который будет работать 14-16 сентября и акселератор для СО НКО, прием заявок на курс обучения идет до 16 сентября", - добавили в пресс-службе областной администрации.
https://ria.ru/20220831/granty-1813411258.html
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александр дрозденко, ленинградская область, фонд президентских грантов, общество
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Фонд президентских грантов, Общество
16:20 12.09.2022
 

Дрозденко призвал районы Ленобласти поддержать СО НКО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут реализовывать программу софинансирования проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из областного и местных бюджетов, сообщил губернатор Александр Дрозденко на аппаратном совещании в администрации региона.
По его словам, некоммерческие организации ― это лидеры общественного мнения на местах, которые помогают наладить диалог с населением, повысить доверие к институтам власти.
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СО НКО выявляют социально значимые проблемы, организуют мероприятия на местах, поэтому муниципальным районам необходимо активизировать работу по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в районах, заявил губернатор.
"Софинансирование ― это хороший, действенный инструмент. Прошу обратите на это пристальное внимание. Проекты, которые ведут общественные организации ― уникальные и востребованные, они работают на развитие территорий, гражданского общества. Мы будем развивать это направление, увеличивать финансирование грантов губернатора", ― заключил губернатор.
В свою очередь, председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что в Ленинградской области прошел реинжиниринг региональной поддержки СО НКО. В рамках оптимизации процессов введен принцип "Единого окна" для распределения субсидии НКО Ленинградской области, которая выдается по 13 направлениям. За год финансирование конкурса гранта губернатора Ленинградской области возросло до 173,3 миллиона рублей. Следующий этап ― реформирование поддержки СО НКО на местном уровне.
"Ближайшие возможности для СО НКО ― это конкурс Фонда президентских грантов, прием заявок на который идет до 17 октября, гражданский форум Ленинградской области "Команда 47", который будет работать 14-16 сентября и акселератор для СО НКО, прием заявок на курс обучения идет до 16 сентября", - добавили в пресс-службе областной администрации.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьФонд президентских грантовОбщество
 
 
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