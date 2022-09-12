https://ria.ru/20220912/busargin-1815103155.html

Биография Романа Бусаргина

Биография Романа Бусаргина - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Романа Бусаргина

Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:11

2022-09-12T13:11

2022-09-12T13:11

справки

роман бусаргин

саратовская область

единый день голосования — 2022

политика

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787981512_0:108:1944:1202_1920x0_80_0_0_a80fb2dfe41311e718a1156fe47921a9.jpg

Роман Викторович Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области.В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова (ныне Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) по специальности "Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (в сельском хозяйстве) " с присвоением квалификации инженера-механика, в 2017 году – Российский университет кооперации по специальности "юриспруденция". Кандидат социологических наук (2006). В 2001-2003 годах работал менеджером в ООО "Гемера".В 2003-2005 годах – заместитель директора ООО "РБУ-Жилстрой".В 2005-2007 годах – главный специалист производственного отдела; заведующий сектором финансово-экономической работы, заместитель начальника управления ЖКХ – начальник производственно-технического отдела администрации Саратовского района.В 2007-2008 годах – начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Саратовского района.С 2008 по 2009 год был первым заместителем главы администрации Саратовского района.С 2009 по 2011 год являлся заместителем главы администрации Приволжского МО Энгельсского муниципального района.В январе 2011 года был назначен на должность заместителя главы администрации МО города Энгельс.С 2013 по 2018 год занимал должность председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района.В начале 2018 года исполнял обязанности председателя комитета по ЖКХ администрации МО "Город Саратов".С марта по октябрь 2018 года – заместитель главы администрации МО "Город Саратов" по городскому хозяйству.В октябре 2018 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.21 октября 2020 года был назначен на должность вице-губернатора Саратовской области – председателя правительства Саратовской области.10 мая 2022 года Роман Бусаргин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области. В июле 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула Романа Бусаргина кандидатом на пост главы региона на выборах в сентябре 2022 года. 12 сентября стало известно, что Бусаргин победил на выборах губернатора Саратовской области с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов.Член Государственного совета РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2021). Женат, воспитывает двоих детей.Сумма декларированного дохода за 2021 год составила 5,3 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, роман бусаргин, саратовская область, единый день голосования — 2022, политика, единая россия