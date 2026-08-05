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Подросток из Энгельса, пострадавший при атаке дронов, проходит лечение - РИА Новости, 05.08.2026
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Подросток из Энгельса, пострадавший при атаке дронов, проходит лечение

Пострадавший при атаке дронов под Саратовом подросток получил сотрясение мозга

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дронов ВСУ в Энгельсе погибли два человека.
  • 16-летний подросток из Энгельса получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга.
  • Жителям поврежденных многоквартирных домов в Энгельсе и Саратове предложили пункты временного размещения.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Подросток из Энгельса, пострадавший во время воскресной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область, проходит лечение от сотрясения мозга, сообщает Саратовская областная детская клиническая больница.
В воскресенье губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников в Энгельсе погибли два человека. В Саратове пострадали несколько человек. В этих городах были повреждены многоквартирные дома, их жителям предложили пункты временного размещения на время обследования и ремонта зданий.
"Несколько дней назад в наш стационар поступил 16-летний подросток. Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму - сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной детской клинической больницы.
В медучреждении добавили, что врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы мальчик как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы.
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