Подросток из Энгельса, пострадавший при атаке дронов, проходит лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дронов ВСУ в Энгельсе погибли два человека.
- 16-летний подросток из Энгельса получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга.
- Жителям поврежденных многоквартирных домов в Энгельсе и Саратове предложили пункты временного размещения.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Подросток из Энгельса, пострадавший во время воскресной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область, проходит лечение от сотрясения мозга, сообщает Саратовская областная детская клиническая больница.
В воскресенье губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников в Энгельсе погибли два человека. В Саратове пострадали несколько человек. В этих городах были повреждены многоквартирные дома, их жителям предложили пункты временного размещения на время обследования и ремонта зданий.
"Несколько дней назад в наш стационар поступил 16-летний подросток. Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму - сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной детской клинической больницы.
В медучреждении добавили, что врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы мальчик как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы.