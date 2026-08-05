Подросток из Энгельса, пострадавший при атаке дронов, проходит лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки дронов ВСУ в Энгельсе погибли два человека.

16-летний подросток из Энгельса получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга.

Жителям поврежденных многоквартирных домов в Энгельсе и Саратове предложили пункты временного размещения.

САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Подросток из Энгельса, пострадавший во время воскресной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область, проходит лечение от сотрясения мозга, сообщает Саратовская областная детская клиническая больница.

В воскресенье губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников в Энгельсе погибли два человека. В Саратове пострадали несколько человек. В этих городах были повреждены многоквартирные дома, их жителям предложили пункты временного размещения на время обследования и ремонта зданий.

"Несколько дней назад в наш стационар поступил 16-летний подросток. Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму - сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной детской клинической больницы.