https://ria.ru/20220912/saratov-1816121184.html

Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах

Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах - РИА Новости, 12.09.2022

Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:24

2022-09-12T11:24

2022-09-12T12:12

политика

саратовская область

единый день голосования — 2022

роман бусаргин

цик рф

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МОСКВА/САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,55 % голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,19%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,52%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,10%.Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября. Явка составила 53,6%.Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, кандидат от "Единой России", действующий на тот момент губернатор Валерий Радаев тогда на выборах главы региона заручился поддержкой 74,63% избирателей при явке 54,8%.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Кирилл Волков

политика, саратовская область, единый день голосования — 2022, роман бусаргин, цик рф, единая россия