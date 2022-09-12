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Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
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Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах
Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах
Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:24
2022-09-12T12:12
политика
саратовская область
единый день голосования — 2022
роман бусаргин
цик рф
единая россия
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МОСКВА/САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,55 % голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,19%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,52%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,10%.Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября. Явка составила 53,6%.Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, кандидат от "Единой России", действующий на тот момент губернатор Валерий Радаев тогда на выборах главы региона заручился поддержкой 74,63% избирателей при явке 54,8%.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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политика, саратовская область, единый день голосования — 2022, роман бусаргин, цик рф, единая россия
Политика, Саратовская область, Единый день голосования — 2022, Роман Бусаргин, ЦИК РФ, Единая Россия
11:24 12.09.2022 (обновлено: 12:12 12.09.2022)
 
Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах

Врио саратовского губернатора Бусаргин победил на выборах, набрав 72,55 процента голосов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Архивное фото
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МОСКВА/САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин побеждает на выборах губернатора региона с 72,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 72,55 % голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 14,19%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 4,52%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,73%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 2,10%.
Подсчет голосов на выборах в России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном достают из переносной урны бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

Сотрудники избирательного участка №404 в поселке Жемчужном подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района Республики Хакасия пятого созыва
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после завершения голосования
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанк

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

Сотрудник избирательной комиссии во Владивостоке уничтожает неиспользованные бюллетени после завершения голосования. 11 сентября во Владивостоке состоялись выборы депутатов городской Думы
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Сотрудники избирательного участка №360 в Санкт-Петербурге подсчитывают бюллетени после завершения голосования на выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

Сотрудники избирательного участка в Томске подсчитывают бюллетени после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

Сотрудники избирательного участка в Томске собирают данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

Электронное табло с предварительными результатами выборов в информационном центре ЦИК РФ в Москве
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанк

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
1 из 11

В единый день голосования прошли более девяти тысяч избирательных кампаний практически по всей стране — везде, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 11

В 20 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов местных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 11

В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Единая Россия" на выборах в гордумы суммарно взяла 81% мандатов, в заксобрания — 79,9%.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 11

После предыдущих выборов единороссы провели работу над ошибками и смогли везде улучшить результаты.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Там, где выбирали губернаторов, победили тринадцать действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов.

© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Единый день голосования подтвердил консолидацию общества вокруг лидеров регионального развития, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 11

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую кампанию максимально открытой и конкурентной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Практически на всех избирательных участках ситуация была спокойной.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
11 из 11

Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора.

© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах губернатора и депутатов областной думы проводилось с 9-го по 11 сентября. Явка составила 53,6%.
Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, кандидат от "Единой России", действующий на тот момент губернатор Валерий Радаев тогда на выборах главы региона заручился поддержкой 74,63% избирателей при явке 54,8%.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаСаратовская областьЕдиный день голосования — 2022Роман БусаргинЦИК РФЕдиная Россия
 
 
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