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Явка на выборах главы Томской области к 08:00 мск составила 18 процентов

Явка на выборах главы Томской области к 08:00 мск составила 18 процентов - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах главы Томской области к 08:00 мск составила 18 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Томской области на 12.00 по местному времени (08.00 мск) основного дня голосования с учетом первого дня составила... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:54

2022-09-11T08:54

2022-09-11T08:54

единый день голосования — 2022

политика

томская область

томск

владимир мазур

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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Томской области на 12.00 по местному времени (08.00 мск) основного дня голосования с учетом первого дня составила 18,05%, сообщает в воскресенье облизбирком в своем Telegram-канале.Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 12.00, свой выбор сделали уже 131 784 избирателей, что составляет 18,05%. При этом за субботу общая явка составила 13,25%.Явка на предыдущих выборах губернатора Томской области в сентябре 2017 года по данным на 12.00 местного времени составляла 9,41% голосов. Тогда выборы проходили в один день.В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители смогут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом". На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 729,5 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, томская область, томск, владимир мазур