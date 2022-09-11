https://ria.ru/20220911/vybory-1815945080.html

В Центральной России открылись избирательные участки

В Центральной России открылись избирательные участки - РИА Новости, 11.09.2022

В Центральной России открылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:16

2022-09-11T08:16

2022-09-11T08:16

единый день голосования — 2022

политика

юрий зайцев (политик)

павел малков

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москва

ярославская область

лдпр

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье.Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах глав Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областей, а также Марий Эл и Карелии. В Москве выбирают муниципальных депутатов. Во всех вышеуказанных регионах, за исключением Марий Эл и Кировской области, был выбран трехдневный формат голосования. В Марий Эл выборы проходят один день - в Единый день голосования. В Кировской области двухдневное голосование, участки открылись накануне - 10 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В Новгородской, Ярославской областях и в Москве для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование.МоскваМосква - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов. По городу работает 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков нет. Как и в прошлые годы, москвичи могут проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, подавать заявление для этого не требуется. Электронное голосование идёт без перерывов, начиная с 8.00 9 сентября и до 20.00 воскресенья.Марий ЭлНа должность главы Марий Эл претендуют четыре кандидата: врио главы региона Юрий Зайцев (самовыдвиженец), Валентина Злобина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").Рязанская областьНа пост главы Рязанской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Павел Малков ("Единя Россия"), Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Денис Сидоров (КПРФ).Ярославская областьНа пост губернатора Ярославской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Михаил Евраев (самовыдвиженец), Игорь Милорадов ("Коммунисты России"), Константин Тукеев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Смирнов (ЛДПР) и Михаил Парамонов (КПРФ).Новгородская областьНа пост губернатора Новгородской области претендуют пять кандидатов: действующий руководитель региона Андрей Никитин ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду").Тамбовская областьВ досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов: врио главы региона Максим Егоров ("Единая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Олег Морозов (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").Владимирская областьВ досрочных выборах губернатора Владимирской области зарегистрировано пять кандидатов: врио главы региона Александр Авдеев ("Единая Россия"), Сергей Бирюков ("Справедливая Россия – За правду"), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин ("Партия роста").Кировская областьНа должность губернатора Кировской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России") и Владимир Понарьев (ЛДПР).КарелияНа должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).

https://ria.ru/20220910/vybory-1815910913.html

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кировская область

москва

ярославская область

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Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, юрий зайцев (политик), павел малков, кировская область, москва, ярославская область, лдпр, единая россия