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В Центральной России открылись избирательные участки - РИА Новости, 11.09.2022
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В Центральной России открылись избирательные участки
В Центральной России открылись избирательные участки - РИА Новости, 11.09.2022
В Центральной России открылись избирательные участки
Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:16
2022-09-11T08:16
единый день голосования — 2022
политика
юрий зайцев (политик)
павел малков
кировская область
москва
ярославская область
лдпр
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье.Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах глав Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областей, а также Марий Эл и Карелии. В Москве выбирают муниципальных депутатов. Во всех вышеуказанных регионах, за исключением Марий Эл и Кировской области, был выбран трехдневный формат голосования. В Марий Эл выборы проходят один день - в Единый день голосования. В Кировской области двухдневное голосование, участки открылись накануне - 10 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В Новгородской, Ярославской областях и в Москве для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование.МоскваМосква - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов. По городу работает 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков нет. Как и в прошлые годы, москвичи могут проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, подавать заявление для этого не требуется. Электронное голосование идёт без перерывов, начиная с 8.00 9 сентября и до 20.00 воскресенья.Марий ЭлНа должность главы Марий Эл претендуют четыре кандидата: врио главы региона Юрий Зайцев (самовыдвиженец), Валентина Злобина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").Рязанская областьНа пост главы Рязанской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Павел Малков ("Единя Россия"), Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Денис Сидоров (КПРФ).Ярославская областьНа пост губернатора Ярославской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Михаил Евраев (самовыдвиженец), Игорь Милорадов ("Коммунисты России"), Константин Тукеев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Смирнов (ЛДПР) и Михаил Парамонов (КПРФ).Новгородская областьНа пост губернатора Новгородской области претендуют пять кандидатов: действующий руководитель региона Андрей Никитин ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду").Тамбовская областьВ досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов: врио главы региона Максим Егоров ("Единая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Олег Морозов (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").Владимирская областьВ досрочных выборах губернатора Владимирской области зарегистрировано пять кандидатов: врио главы региона Александр Авдеев ("Единая Россия"), Сергей Бирюков ("Справедливая Россия – За правду"), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин ("Партия роста").Кировская областьНа должность губернатора Кировской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России") и Владимир Понарьев (ЛДПР).КарелияНа должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
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единый день голосования — 2022, политика, юрий зайцев (политик), павел малков, кировская область, москва, ярославская область, лдпр, единая россия
Единый день голосования — 2022, Политика, Юрий Зайцев (политик), Павел Малков, Кировская область, Москва, Ярославская область, ЛДПР, Единая Россия
08:16 11.09.2022
 
В Центральной России открылись избирательные участки

В Центральной России в единый день голосования открылись избирательные участки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень для голосования на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве
Женщина получает бюллетень для голосования на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина получает бюллетень для голосования на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Центральной России в воскресенье.
Избирательные участки в Единый день голосования открылись в 8.00 мск на выборах глав Рязанской, Ярославской, Новгородской, Тамбовской, Владимирской, Кировской областей, а также Марий Эл и Карелии. В Москве выбирают муниципальных депутатов. Во всех вышеуказанных регионах, за исключением Марий Эл и Кировской области, был выбран трехдневный формат голосования. В Марий Эл выборы проходят один день - в Единый день голосования. В Кировской области двухдневное голосование, участки открылись накануне - 10 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В Новгородской, Ярославской областях и в Москве для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование.

Москва

Москва - один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов. По городу работает 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков нет. Как и в прошлые годы, москвичи могут проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, подавать заявление для этого не требуется. Электронное голосование идёт без перерывов, начиная с 8.00 9 сентября и до 20.00 воскресенья.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк

Марий Эл

На должность главы Марий Эл претендуют четыре кандидата: врио главы региона Юрий Зайцев (самовыдвиженец), Валентина Злобина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").

Рязанская область

На пост главы Рязанской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Павел Малков ("Единя Россия"), Григорий Парсентьев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Дмитрий Репников (ЛДПР), Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Денис Сидоров (КПРФ).

Ярославская область

На пост губернатора Ярославской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Михаил Евраев (самовыдвиженец), Игорь Милорадов ("Коммунисты России"), Константин Тукеев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Смирнов (ЛДПР) и Михаил Парамонов (КПРФ).
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 20:29
На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты

Новгородская область

На пост губернатора Новгородской области претендуют пять кандидатов: действующий руководитель региона Андрей Никитин ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Алексей Чурсинов (ЛДПР) и Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду").

Тамбовская область

В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов: врио главы региона Максим Егоров ("Единая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Олег Морозов (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").

Владимирская область

В досрочных выборах губернатора Владимирской области зарегистрировано пять кандидатов: врио главы региона Александр Авдеев ("Единая Россия"), Сергей Бирюков ("Справедливая Россия – За правду"), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин ("Партия роста").
Женщина голосует на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 23:26
Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения

Кировская область

На должность губернатора Кировской области претендуют пять кандидатов: врио главы региона Александр Соколов ("Единая Россия"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России") и Владимир Понарьев (ЛДПР).

Карелия

На должность главы Карелии претендуют: действующий глава региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Анатолий Дударин (Демократическая партия России), Иван Кадаяс (партия "Родина"), Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Евгений Ульянов (КПРФ).
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 20:06
Единая Россия открыла доступ к наблюдению за ходом ДЭГ в Москве
 
Единый день голосования — 2022ПолитикаЮрий Зайцев (политик)Павел МалковКировская областьМоскваЯрославская областьЛДПРЕдиная Россия
 
 
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