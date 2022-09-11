16:39 11.09.2022 (обновлено: 17:07 11.09.2022)
Bloomberg: из-за премьера Трасс Британия рискует оказаться посмешищем
Bloomberg: при премьер-министре Трасс Великобритания рискует оказаться посмешищем
© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов, уверен бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.
По его словам, смерть королевы Елизаветы II, двузначные показатели инфляции, спотыкающаяся экономика, украинский кризис, расшатанные коммунальные службы и угроза банкротства миллионов людей из-за роста цен на энергоносители в сочетании со слабыми лидерскими качествами Трасс способны привести Великобританию к катастрофе.
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"Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс, Борисом Джонсоном. Уважаемый колумнист и бывший член парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, жестоко пишет о новом премьер-министре: "она — сумасшедшая", — поделился Хастингс.
Обозреватель упрекнул Трасс в отсутствии убеждений, завышенной самооценке, а также в непрофессиональном отношении к работе министра иностранных дел.
"С тех пор как в прошлом году Джонсон сделал ее министром иностранных дел, она продемонстрировала больше мастерства в фотосъемке, чем в решении серьезных вопросов. Высокопоставленный офицер Вооруженных сил, побывавший с ней за границей, отмечает, что она предпочла, чтобы ее сопровождали представители СМИ и личные советники, а не эксперты Министерства иностранных дел", — передал Хастингс.
Также он раскритиковал попытки Трасс равняться на Маргарет Тэтчер, выраженные чересчур агрессивными высказываниями. Пытаясь стать новой Железной леди, Трасс, по мнению Хастингса, забывает про настоящий характер Тэтчер, которая продумывала каждый политический шаг с большой осторожностью.
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"Сегодня восхождение Лиз Трасс на Даунинг-стрит на фоне почти обрушившегося фунта стерлингов и перспективы промышленной и социальной зимы недовольства представляет собой исторический момент. Британии грозит серьезная опасность стать не просто униженной, а, что еще хуже, посмешищем", — резюмировал автор.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
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