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Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022
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Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей
Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022
Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей
Тридцать внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:17
2022-09-11T10:17
единый день голосования — 2022
москва
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тридцать внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.Розыгрыш по акции "Миллион призов" среди москвичей голосовавших на муниципальных выборах с 9 сентября с 20.01 и до 10 сентября 20.00 прошел в воскресенье в прямом эфире телеканала "Москва 24". Ведущая показала на экране уникальные номера участников и жители столицы выиграли один из 30 внедорожников Niva Legend. Призы разыгрывались между 437 561 человеком.Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице проходит акция "Миллион призов". В этом году среди призов 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них - магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что за все время проведения акции москвичи чаще всего тратили выигранные баллы на продуктовый ретейл, товары одежды и обуви, а также в кафе, ресторанах и аптеках.На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.Ранее в субботу в эфире телеканала "Москва 24" среди участников онлайн-голосования разыграли первые 50 автомобилей.
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353
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единый день голосования — 2022, москва, общество
Единый день голосования — 2022, Москва, Общество
10:17 11.09.2022
 
Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей

Среди участников онлайн-голосования на выборах в Москве разыграли 30 внедорожников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дистанционное электронное голосование
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тридцать внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.
Розыгрыш по акции "Миллион призов" среди москвичей голосовавших на муниципальных выборах с 9 сентября с 20.01 и до 10 сентября 20.00 прошел в воскресенье в прямом эфире телеканала "Москва 24". Ведущая показала на экране уникальные номера участников и жители столицы выиграли один из 30 внедорожников Niva Legend. Призы разыгрывались между 437 561 человеком.
Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице проходит акция "Миллион призов". В этом году среди призов 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них - магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что за все время проведения акции москвичи чаще всего тратили выигранные баллы на продуктовый ретейл, товары одежды и обуви, а также в кафе, ресторанах и аптеках.
Люди голосуют на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
09:02
В Москве отметили рост числа избирателей в воскресенье
На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.
Ранее в субботу в эфире телеканала "Москва 24" среди участников онлайн-голосования разыграли первые 50 автомобилей.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
Единый день голосования — 2022МоскваОбщество
 
 
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