https://ria.ru/20220911/rozygrysh-1815956814.html

Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей

Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей - РИА Новости, 11.09.2022

Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 30 автомобилей

Тридцать внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:17

2022-09-11T10:17

2022-09-11T10:17

единый день голосования — 2022

москва

общество

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Тридцать внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.Розыгрыш по акции "Миллион призов" среди москвичей голосовавших на муниципальных выборах с 9 сентября с 20.01 и до 10 сентября 20.00 прошел в воскресенье в прямом эфире телеканала "Москва 24". Ведущая показала на экране уникальные номера участников и жители столицы выиграли один из 30 внедорожников Niva Legend. Призы разыгрывались между 437 561 человеком.Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице проходит акция "Миллион призов". В этом году среди призов 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них - магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что за все время проведения акции москвичи чаще всего тратили выигранные баллы на продуктовый ретейл, товары одежды и обуви, а также в кафе, ресторанах и аптеках.На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама "Бородинская битва", музей-усадьба "Кусково", Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, "Мастерская Петра Фоменко", "Современник", Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.Ранее в субботу в эфире телеканала "Москва 24" среди участников онлайн-голосования разыграли первые 50 автомобилей.

https://ria.ru/20220911/izbirateli-1815948597.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, москва, общество