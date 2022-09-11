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Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ - РИА Новости, 11.09.2022
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Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ
Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ - РИА Новости, 11.09.2022
Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ
Потолок цен должен быть установлен на весь закупаемый странами Евросоюза природный газ, а не только на российский, заявил премьер-министр Греции Кириакос... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:56
2022-09-11T14:56
кириакос мицотакис
урсула фон дер ляйен
владимир путин
греция
россия
салоники
евросоюз
еврокомиссия
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Потолок цен должен быть установлен на весь закупаемый странами Евросоюза природный газ, а не только на российский, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках."Цены на природный газ в десять раз больше по сравнению с теми, что были два года назад. Мы в связи с этим сделали два вмешательства - мы увеличиваем помощь на отопление на 300 миллионов евро, и мы можем на первой фазе уменьшить цену на солярку для отопления и таким образом поощрить домохозяйства перевести отопление домов с природного газа на солярку. Но будет и субсидия на цены на природный газ. Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас", - сказал Мицотакис."Будет щедрая субсидия на цены на природный газ", - заявил он.По его словам, цена газа сегодня не имеет ничего общего с ценой на бирже. "Греция была одна из первых стран, предложивших Евросоюзу ввести общий потолок импорта природного газа. Не только на российский природный газ. Потолок по индексу на бирже TTF, и не только на импортируемый российский природный газ. Не знаем, будет ли принято такое предложение. Но есть широкое соглашение по налогообложению сверхприбылей компаний", - сказал Мицотакис.Он надеется, что все страны будут изымать сверхдоходы у торговцев газом.Он также заявил, что электроэнергия в Греции - одна из самых дешевых в Европе, хотя цены значительно выросли. Мицотакис сказал, что правительство рассматривает способ поддержки цен на электроэнергию и дает гражданам стимул экономить энергию. В любом случае каждое греческое домохозяйство, вне зависимости от потребления, получит существенную поддержку, заверил он.По его словам, зима будет трудной. "Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить Греции достаточное количество энергии предстоящей зимой", - заявил Мицотакис."Это касается и природного газа, на случай полного прекращения поставок из "Турецкого потока". Мы обеспечили несколько грузов СПГ, мы удвоили мощность резервуаров для хранения СПГ на станции Реветуса и продвигаем инициативы по сокращению потребления природного газа и увеличению производства электроэнергии из лигнита", - сказал он.Он добавил, что все греческие потребители получат поддержку от правительства.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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кириакос мицотакис, урсула фон дер ляйен, владимир путин, греция, россия, салоники, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, в мире
Кириакос Мицотакис, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Греция, Россия, Салоники, Евросоюз, Еврокомиссия, Турецкий поток, В мире
14:56 11.09.2022
 
Премьер Греции заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ

Премьер Греции Мицотакис заявил, что потолок цен нужен не только на российский газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Потолок цен должен быть установлен на весь закупаемый странами Евросоюза природный газ, а не только на российский, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках.
"Цены на природный газ в десять раз больше по сравнению с теми, что были два года назад. Мы в связи с этим сделали два вмешательства - мы увеличиваем помощь на отопление на 300 миллионов евро, и мы можем на первой фазе уменьшить цену на солярку для отопления и таким образом поощрить домохозяйства перевести отопление домов с природного газа на солярку. Но будет и субсидия на цены на природный газ. Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас", - сказал Мицотакис.
"Будет щедрая субсидия на цены на природный газ", - заявил он.
По его словам, цена газа сегодня не имеет ничего общего с ценой на бирже. "Греция была одна из первых стран, предложивших Евросоюзу ввести общий потолок импорта природного газа. Не только на российский природный газ. Потолок по индексу на бирже TTF, и не только на импортируемый российский природный газ. Не знаем, будет ли принято такое предложение. Но есть широкое соглашение по налогообложению сверхприбылей компаний", - сказал Мицотакис.
Он надеется, что все страны будут изымать сверхдоходы у торговцев газом.
Он также заявил, что электроэнергия в Греции - одна из самых дешевых в Европе, хотя цены значительно выросли. Мицотакис сказал, что правительство рассматривает способ поддержки цен на электроэнергию и дает гражданам стимул экономить энергию. В любом случае каждое греческое домохозяйство, вне зависимости от потребления, получит существенную поддержку, заверил он.
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По его словам, зима будет трудной. "Мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить Греции достаточное количество энергии предстоящей зимой", - заявил Мицотакис.
"Это касается и природного газа, на случай полного прекращения поставок из "Турецкого потока". Мы обеспечили несколько грузов СПГ, мы удвоили мощность резервуаров для хранения СПГ на станции Реветуса и продвигаем инициативы по сокращению потребления природного газа и увеличению производства электроэнергии из лигнита", - сказал он.
Он добавил, что все греческие потребители получат поддержку от правительства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
Позже президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Кириакос МицотакисУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинГрецияРоссияСалоникиЕвросоюзЕврокомиссияТурецкий потокВ мире
 
 
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