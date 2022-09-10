https://ria.ru/20220910/vybory-1815902412.html

В Кировской области явка на выборах составила 14,6 процента

В Кировской области явка на выборах составила 14,6 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Кировской области явка на выборах составила 14,6 процента

Более 14,6% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 18 часов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:25

2022-09-10T19:25

2022-09-10T19:25

политика

александр соколов

сергей мамаев

кировская область

единая россия

коммунисты россии

единый день голосования — 2022

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815575855_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4567fabb41da533c9590eb6746efb032.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Более 14,6% избирателей проголосовали в Кировской области по данным на 18 часов, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.Выборы губернатора Кировской области проходят в регионе 10 и 11 сентября на 1133 постоянных и 18 временных участках. По состоянию на 1 июля 2022 года в списки избирателей в Кировской области включены 1 019 156 человек."Явка избирателей в первый день голосования, 10 сентября, на 18.00 составила 14,67%", - сообщили в облизбиркоме.В выборах губернатора Кировской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Александр Соколов (от "Единой России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (партия "Родина"), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Понарьев (ЛДПР).Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2020 году составила 30,37%.

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, александр соколов, сергей мамаев, кировская область, единая россия, коммунисты россии, единый день голосования — 2022, кпрф, лдпр