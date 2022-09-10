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СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России - РИА Новости, 10.09.2022
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СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России - РИА Новости, 10.09.2022
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T21:55
2022-09-10T22:40
в мире
владимир путин
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином, пишет немецкая газета Handelsblatt."Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, &lt;…&gt; это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы", — говорится в статье.Автор материала считает, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном, но благоприятно повлиял на укрепление российско-китайского альянса "в рамках конкурентной борьбы с Западом".Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.В четверг помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров будет носить весьма важный характер, к ней уже идет активная подготовка.Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Самарканде 15 и 16 сентября.
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60
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60
в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай
21:55 10.09.2022 (обновлено: 22:40 10.09.2022)
 
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России

Handelsblatt: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина станет сигналом поддержки Москвы

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
 Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином, пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы", — говорится в статье.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 18:28
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
Автор материала считает, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном, но благоприятно повлиял на укрепление российско-китайского альянса "в рамках конкурентной борьбы с Западом".
Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.
В четверг помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров будет носить весьма важный характер, к ней уже идет активная подготовка.
Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Самарканде 15 и 16 сентября.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:40
В Китае набросились на США из-за России
 
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