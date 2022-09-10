21:55 10.09.2022 (обновлено: 22:40 10.09.2022)
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
Handelsblatt: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина станет сигналом поддержки Москвы
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином, пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы", — говорится в статье.
Автор материала считает, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном, но благоприятно повлиял на укрепление российско-китайского альянса "в рамках конкурентной борьбы с Западом".
Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.
В четверг помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров будет носить весьма важный характер, к ней уже идет активная подготовка.
Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Самарканде 15 и 16 сентября.
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