https://ria.ru/20220910/signal-1815921231.html

СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России

СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России - РИА Новости, 10.09.2022

СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России

Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:55

2022-09-10T21:55

2022-09-10T22:40

в мире

владимир путин

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлют сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином, пишет немецкая газета Handelsblatt."Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы", — говорится в статье.Автор материала считает, что недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшил отношения между Пекином и Вашингтоном, но благоприятно повлиял на укрепление российско-китайского альянса "в рамках конкурентной борьбы с Западом".Ранее председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.В четверг помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров будет носить весьма важный характер, к ней уже идет активная подготовка.Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества состоится в Самарканде 15 и 16 сентября.

https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

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китай

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай