https://ria.ru/20220910/narushenie-1815902835.html

ЦИК попросят проверить информацию о нарушении голосования в Геленджике

ЦИК попросят проверить информацию о нарушении голосования в Геленджике - РИА Новости, 10.09.2022

ЦИК попросят проверить информацию о нарушении голосования в Геленджике

Общественная палата РФ отправит письмо в ЦИК с просьбой проверить информацию о серьезном нарушении на осенних выборах 2022 после появления видео, на котором... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T19:27

2022-09-10T19:27

2022-09-10T19:27

россия

политика

геленджик

краснодарский край

цик рф

единый день голосования в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846083_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_f4d7653b0cb8165db2b142927279f13b.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общественная палата РФ отправит письмо в ЦИК с просьбой проверить информацию о серьезном нарушении на осенних выборах 2022 после появления видео, на котором член УИК в Геленджике проставляет на бюллетенях пометки, рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев."К нам поступила информация. В сети появилось видео с УИК-901 в Геленджике. На этом видео... похоже, что женщина - член комиссии - взяла пачку бюллетеней и поставила в них какие-то отметки", - сказал он.Григорьев заявил, что напишет письмо в ЦИК с просьбой проверить поступившую информацию."Я подготовлю соответствующее письмо с нашей просьбой о немедленной проверке на Центральную избирательную комиссию, на Эллу Александровну Памфилову, и мы обратимся, конечно, в избирательную комиссию Геленджика", - добавил он.Григорьев также заявил, что если информация из видео правдива, она является поводом для отстранения члена УИК."Видео надо проверять, конечно, но если это видео подтверждается, то это, конечно, основание для немедленного отстранения члена УИК", - заявил он.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815840671.html

россия

геленджик

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, геленджик, краснодарский край, цик рф, единый день голосования в россии