17:56 10.09.2022 (обновлено: 18:04 10.09.2022)
В Кузбассе стартовал международный фестиваль "Сверкающие грани театра"
Международный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе
© Фото : Администрация правительства КузбассаПервый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
Первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 10 сен – РИА Новости. Первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней — это настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе — зарубежных. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры — по поручению президента России Владимира Путина у нас строится один из четырех в стране кластеров искусств. Поздравляю с открытием Первого Международного театрального фестиваля и желаю всем удачи", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева, принявшего участие в открытии фестиваля.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаМеждународный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Международный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово
Участников и зрителей по видеосвязи поздравила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
"Сегодня Кузбасс радушно принимает участников из регионов России и зарубежных стран. Уверена, что многочисленные любители театрального искусства, жители и гости Кемеровской области окунутся в атмосферу настоящего праздника. Афишу этого масштабного проекта составили спектакли всех жанров театрального искусства: зрителей ждут драматические, музыкальные, кукольные, балетные и инклюзивные постановки. Помимо этого, пройдут также круглые столы, конференции, творческие встречи и выставки. Желаю участникам вдохновения, реализации всех творческих замыслов, а зрителям — незабываемых впечатлений от встречи с искусством!" – приводятся в сообщении слова министра культуры.
Видеоприветствия также передали художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и генеральный директор всероссийского театрального фестиваля и премии "Золотая маска" Мария Ревякина.
Отмечается, что для открытия фестиваля выстроили высокотехнологичную сцену высотой 15 метров. Художественное оформление площадки стилизовано под интерьер Академического театра. В шоу задействованы разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаМеждународный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Международный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово
В открытии фестиваля-форума приняли участие студенты кузбасских вузов и 400 студентов из 52 стран мира — Китая, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств. Также мероприятие посетили зарубежные партнеры Научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс".
Участие в фестивале подтвердило 30 профессиональных театров, среди них — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и Донецкой Народной Республики, а также 17 отечественных театров. Прием заявок продолжается. Отмечается, что до 30 октября Кузбасс станет большой театральной площадкой. Событиями будут охвачены Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Юрга, Калтан, Топки, Таштагол, Верх-Чебула, Белово, Мыски, Осинники, Ижморский и Новокузнецкий округа.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаМеждународный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Международный театральный фестиваль "Сверкающие грани театра" в Кемерово