https://ria.ru/20220910/kuzbass-1815888103.html

В Кузбассе стартовал международный фестиваль "Сверкающие грани театра"

В Кузбассе стартовал международный фестиваль "Сверкающие грани театра" - РИА Новости, 10.09.2022

В Кузбассе стартовал международный фестиваль "Сверкающие грани театра"

Первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:56

2022-09-10T17:56

2022-09-10T18:04

культура

кемеровская область

сергей цивилев

театр

новости культуры

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КЕМЕРОВО, 10 сен – РИА Новости. Первый Международный театральный фестиваль-форум "Сверкающие грани театра" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней — это настоящий рекорд. Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе — зарубежных. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры — по поручению президента России Владимира Путина у нас строится один из четырех в стране кластеров искусств. Поздравляю с открытием Первого Международного театрального фестиваля и желаю всем удачи", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева, принявшего участие в открытии фестиваля.Участников и зрителей по видеосвязи поздравила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова."Сегодня Кузбасс радушно принимает участников из регионов России и зарубежных стран. Уверена, что многочисленные любители театрального искусства, жители и гости Кемеровской области окунутся в атмосферу настоящего праздника. Афишу этого масштабного проекта составили спектакли всех жанров театрального искусства: зрителей ждут драматические, музыкальные, кукольные, балетные и инклюзивные постановки. Помимо этого, пройдут также круглые столы, конференции, творческие встречи и выставки. Желаю участникам вдохновения, реализации всех творческих замыслов, а зрителям — незабываемых впечатлений от встречи с искусством!" – приводятся в сообщении слова министра культуры.Видеоприветствия также передали художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и генеральный директор всероссийского театрального фестиваля и премии "Золотая маска" Мария Ревякина.Отмечается, что для открытия фестиваля выстроили высокотехнологичную сцену высотой 15 метров. Художественное оформление площадки стилизовано под интерьер Академического театра. В шоу задействованы разработки мировой событийной индустрии, новинки звукового, светового, цифрового оборудования и спецэффектов.В открытии фестиваля-форума приняли участие студенты кузбасских вузов и 400 студентов из 52 стран мира — Китая, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств. Также мероприятие посетили зарубежные партнеры Научно-образовательного центра мирового уровня "Кузбасс".Участие в фестивале подтвердило 30 профессиональных театров, среди них — из Белоруссии, Казахстана, Чехии и Донецкой Народной Республики, а также 17 отечественных театров. Прием заявок продолжается. Отмечается, что до 30 октября Кузбасс станет большой театральной площадкой. Событиями будут охвачены Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Юрга, Калтан, Топки, Таштагол, Верх-Чебула, Белово, Мыски, Осинники, Ижморский и Новокузнецкий округа.

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев, театр, новости культуры