https://ria.ru/20220910/izbirateli-1815870087.html

Явка избирателей-москвичей аномально высокая, заявили в Госдуме

Явка избирателей-москвичей аномально высокая, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.09.2022

Явка избирателей-москвичей аномально высокая, заявили в Госдуме

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев отметил "аномально высокую" явку избирателей-москвичей за первый день... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:56

2022-09-10T15:56

2022-09-10T16:01

политика

москва

единый день голосования — 2022

единый день голосования в россии

выборы

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815626716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24b312630eb3d8d1ebe9b43f63a7d89.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев отметил "аномально высокую" явку избирателей-москвичей за первый день голосования муниципальных выборов, связав это с началом работы электронного формата голосования."По дистанционному голосованию проголосовало порядка миллиона человек и 200 тысяч пришли ногами на участки. Вот вам миллион тех, кто проголосовал дома с телефона, поэтому и такая высокая явка всего за три дня голосования. С точки зрения легитимности это хорошо, а не как было в 17 году, когда 13% москвичей избирали муниципальных депутатов. Сейчас, сегодня и завтра электронного голосования будет меньше, и пойдут как раз наши избиратели, те, кто настроен критично и оппозиционно", - заявил Гусев в ходе брифинга партии о ходе голосования в стране.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, единый день голосования — 2022, единый день голосования в россии, выборы, голосование