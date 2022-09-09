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В Новгородской области явка на выборах составила 11,43 процента

В Новгородской области явка на выборах составила 11,43 процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Новгородской области явка на выборах составила 11,43 процента

Явка в первый день голосования на выборах губернатора Новгородской области составила 11,43%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T23:03

2022-09-09T23:03

2022-09-09T23:03

политика

андрей никитин (политик)

новгородская область

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Явка в первый день голосования на выборах губернатора Новгородской области составила 11,43%, сообщает избирком региона."Явка избирателей на выборах губернатора Новгородской области по состоянию на 20.00 9 сентября составила 11,43%", - следует из инфографики, опубликованной избирательной комиссией.Ранее сообщалось, что голосование будет проходить на 532 постоянных и трех временных избирательных участках, которые будут открыты с 8.00 до 20.00 9, 10 и 11 сентября.В выборах губернатора Новгородской области принимают участие действующий руководитель региона Андрей Никитин ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Ольга Ефимова, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Алексей Прокопов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов и кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергей Шруб.

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политика, андрей никитин (политик), новгородская область, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022