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В Алтайском крае явка на выборах превысила четыре процента

В Алтайском крае явка на выборах превысила четыре процента - РИА Новости, 09.09.2022

В Алтайском крае явка на выборах превысила четыре процента

Явка на выборах в Алтайском крае превысила 4%, данные на 20 часов (16 мск) приводит правительственный Telegram-канал "Ленина, 59". РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:55

2022-09-09T17:55

2022-09-09T17:57

политика

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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Алтайском крае превысила 4%, данные на 20 часов (16 мск) приводит правительственный Telegram-канал "Ленина, 59"."По данным избирательной комиссии Алтайского края явка избирателей на 20:00 составила 4.06% или 21402 человека", - говорится в сообщении.В рамках выборов в органы местного самоуправления в Алтайском крае будут сформированы депутатские корпуса в 6 городах (в том числе в Барнауле), 67 районах, более чем в 520 сельских поселениях. Также будут определены главы 145 сел.

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