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Розыгрыш призов за первый день выборов в Москве пройдет в субботу

Розыгрыш призов за первый день выборов в Москве пройдет в субботу - РИА Новости, 09.09.2022

Розыгрыш призов за первый день выборов в Москве пройдет в субботу

Розыгрыш по акции "Миллион призов" за первый день голосования на муниципальных выборах в Москве пройдет в субботу с 08.45 до 09.00 в прямом эфире, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:42

2022-09-09T15:42

2022-09-09T16:55

политика

москва

московская торгово-промышленная палата

владимир платонов

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Розыгрыш по акции "Миллион призов" за первый день голосования на муниципальных выборах в Москве пройдет в субботу с 08.45 до 09.00 в прямом эфире, сообщил журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Для участников электронного голосования на муниципальных выборах в столице проходит акция "Миллион призов". В этом году москвичи смогут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы."Это мы подводим на следующий день на "Москва 24", утром с 08.45 до 09.00", - заявил Платонов в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.Он добавил, что первые 50 автомобилей из 100 будут разыгрываться именно утром субботы.Платонов подчеркнул, что какие-либо подвохи в розыгрыше исключены.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, единый день голосования — 2022