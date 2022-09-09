https://ria.ru/20220909/vybory-1815585675.html

В Москве на муниципальных выборах работают более 15 тысяч наблюдателей

В Москве на муниципальных выборах работают более 15 тысяч наблюдателей - РИА Новости, 09.09.2022

В Москве на муниципальных выборах работают более 15 тысяч наблюдателей

Более 15 тысяч независимых наблюдателей работают в Москве на муниципальных выборах, сообщил журналистам в пятницу глава общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:30

2022-09-09T10:30

2022-09-09T14:49

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единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 15 тысяч независимых наблюдателей работают в Москве на муниципальных выборах, сообщил журналистам в пятницу глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалëв."У нас на каждом участке есть независимые наблюдателей, порядка 10 тысяч наблюдателей от общественной палаты города, но есть ещё наблюдатели от политических сил, от политических партий, их тоже довольно много. Всего более 15 тысяч независимых наблюдателей, которые находятся на всех избирательных участках", - сказал Ковалёв.По его словам, пока на участках всё идёт штатно. Попыток проголосовать дважды и других нарушений не зафиксировано.Он отметил, что с 6 утра было около 350 хакерских атак на систему онлайн-голосования, несмотря на это, система выдерживает. Очереди на дистанционное электронное голосование не фиксируется.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220908/vybory-1815430702.html

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